Film "Kochaj mnie, kochaj mnie" pojawił się dziś, 13 lutego, na platformie Prime Video.

O czym jest film?

June przeprowadza się do Włoch, szukając nowego początku po śmierci brata. W nowej, elitarnej szkole poznaje Jamesa, niebezpiecznego dręczyciela zamieszanego w nielegalne walki MMA, ale zaczyna spotykać się z jego najlepszym przyjacielem Willem, idealnym prymusem. Szybko jednak okazuje się, że pozory mylą. June odkrywa, że nikt w jej szkole nie jest tym, za kogo się podaje, a każdy skrywa jakiś sekret. Gdy napięcie rośnie, a ukryte prawdy wychodzą na jaw, June musi zdecydować, gdzie naprawdę należy jej serce.

Kto występuje w filmie?

W główną rolę June wciela się Mia Jenkins ("Domina", "Hanna", "Na sygnale"), a partnerują jej Pepe Barroso ("Gran Turismo", "Patria", "Pełne morze") i Luca Melucci ("Mascarpone 2: Tęczowy tort").

Kto stoi za filmem?

Scenariusz filmu na podstawie światowego bestsellera autorstwa Stefanii S. napisały Veronica Galli ("Sekretny skarb Neapolu") i Serena Tateo ("Gwiazdy zawsze świecą dla nas"). Za kamerą stanął Roger Kumble ("Szkoła uwodzenia", "Zostańmy przyjaciółmi", "Ostrożnie z dziewczynami").