Wszystkie cztery odcinki miniserialu "Plebejuszka" ("Harald og Sonja") są dostępne od dziś, 16 lutego, na Viaplay Filmy i Seriale.

O czym jest serial?

To obowiązkowa pozycja dla wszystkich fanów seriali fabularnych przedstawiających prawdziwe dzieje prosto z życia royalsów. "Plebejuszka" zabiera widzów do Norwegii, gdzie pod koniec lat 50. i w latach 60. ważyły się losy norweskiej monarchii. To wtedy książę Harald (obecnie Harald V) wybrał się na przyjęcie, na którym poznał córkę właściciela sklepu z konfekcją damską, Sonję Haraldsen. Jak się później okazało, zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Gdy wyjawił królowi Olafowi V zamiar poślubienia dziewczyny, otrzymał odmowę – królewski protokół zabraniał przyszłemu następcy tronu małżeństwa z kobietą spoza arystokratycznych kręgów. Na jego małżonkę typowano natomiast grecką księżniczkę, Zofię. Para nie dała jednak za wygraną i przez dziewięć lat toczyła nierówną walkę o swoje uczucie – z rodziną królewską, rządem, opinią publiczną i mediami. Historia mezaliansu ma jednak happy end – jak wiadomo, pobrali się 9 sierpnia 1968 w katedrze w Oslo.

Kto występuje w serialu?

W księcia Haralda wciela się Sindre Strand Offerdal, zaś w Sonję Haraldsen – Gina Bernhoft Gørvell ("Wszystko, co kochasz"). Młodym aktorom partnerują doświadczeni Anders Baasmo ("Wyprawa Kon-Tiki", "Witajcie w Norwegii!", "Wybór króla") jako król Olaf V, Kåre Conradi ("Wyspa miliarderów", "Plebs", "Obywatel roku") jako czołowy norweski dziennikarz Oskar Hasselknippe oraz Anneke von der Lippe jako matka Sonji – Dagny Haraldsen ("Pan", "Troll", "To serce wojownika").

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserowała według własnego scenariusza niezwykle ceniona w norweskim przemyśle filmowym Vibeke Idsøe ("Kobieta lew", "Karlsson z dachu", "Strażnicy ciała").