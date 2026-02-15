Premiera szóstego sezonu "The Office PL" jest zaplanowana jeszcze na 2026 rok w serwisie CANAL+ online.

Co wiemy o szóstym sezonie?

Do obsady wrócą ukochane postacie, a w nowych odcinkach nie zabraknie także gościnnych występów, zwrotów akcji i świeżych wątków, które rozwijają portret biurowej rzeczywistości siedleckiego giganta. Dzięki konsekwentnej pracy twórców "The Office PL" – przekonuje CANAL+ – "umacnia swoją pozycję jako wyjątkowy przykład polskiej komedii, łączący aktualne, codzienne problemy z absurdalnym poczuciem humoru".

Ogromnie cieszy nas, że "The Office PL" doczeka się już szóstej odsłony. To serial, który z sezonu na sezon udowadnia swoją siłę – zarówno dzięki wiernej publiczności, jak i niezwykle utalentowanym twórcom oraz obsadzie, którzy konsekwentnie rozwijają ten świat. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować tę historię i jednocześnie mogę zapowiedzieć, że w kolejnych odcinkach nie zabraknie świeżej energii i niespodzianek – mówi Adriana Sławińska, dyrektor ds. programowych CANAL+ Polska.

Kropliczanka to stan umysłu – cieszę się, że nie tylko mojego, ale coraz większej grupy widzów. Wchodzimy w szósty sezon z nowymi wątkami i pomysłami rozpychając się w naszym uniwersum coraz śmielej. Jestem bardzo szczęśliwy, że tworzymy ten seria od początku w stałym składzie twórców. Nadaje to całości szczerości i niezwykłego zaangażowania na każdym poziomie, czego dowodem jest to, że znowu się spotkamy na planie – dodaje reżyser Maciej Bochniak.

Za szósty sezon "The Office PL" niezmiennie odpowie zespół: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym Jan Kępiński. Producentką ze strony CANAL+ Polska jest Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak.

"Najlepszy polski serial komediowy w historii"

Premiera piątego sezonu "The Office PL" nastąpiła 14 listopada 2025 roku w serwisie CANAL+ online.

Nowe perypetie prezesa Michała Holca i zespołu "jedynej słusznej marki wody mineralnej w Polsce", Kropliczanki, zebrały bezprecedensowo dobre recenzje.

"Do piątego sezonu jeszcze się próbowałam powstrzymywać przed wielkimi kwantyfikatorami, ale po obejrzeniu nowych 12 odcinków serii z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że THE OFFICE PL to najlepszy polski serial komediowy w historii. Nigdy wcześniej nie płakałam ze śmiechu na co drugim epizodzie żadnej serii. Produkcja nie tylko dokonała niemożliwego i doścignęła kreatywnością, dystansem i celnymi żartami wersję amerykańską, ale ją przebiła. Popularność serialu pokazuje też, że w rodzimym kinie jest miejsce na komedię pełną absurdalnego i bardzo autorskiego humoru, a to cieszy mnie chyba najbardziej" – recenzowała Joanna Chojnacka z portalu Gazeta.pl.

Krytycy zwracali uwagę, że twórcy "The Office PL" wciąż nie zaciągają hamulca i serial dalej pozostaje tak samo krindżowy, boleśnie aktualny i przezabawny, jak poprzednie serie. Doceniona została też swojskość i lokalność polskiej wersji, która nie powiela schematów z zachodnich wersji.

"Nowe odcinki są chyba najlepszą serią dotychczas, bo podobnie jak amerykańska wersja, THE OFFICE PL już dojrzało: ma własny mikroklimat, potencjał bohaterów i ich relacji jest świetnie wykorzystywany, a nawet skrajne (niewiarygodne) pomysły scenarzystów idealnie wkomponowują się w tę pokręconą narrację. Jednocześnie, główne wątki są dobrze poprowadzone i dają satysfakcję. Mógłbym oglądać bez końca nowe sezony, ale jednocześnie liczę, że w odpowiednim momencie dostaniemy solidny finał z efektem wow" – komentował Konrad Kozłowski, Antyweb.pl.

"Piąty sezon, a oni tylko się rozpędzają. Obsada idealnie czuje postaci, a scenarzyści wciąż zaskakują nowymi pomysłami. Ten serial mógłby trwać jeszcze 10 lat, a ja i tak bym oglądał" – twierdził Radosław Czyż, dziennikarz "Gazety Wyborczej".

"Piątym sezonem THE OFFICE PL udowadnia, że nie wszystkie seriale mają krótki termin ważności. Tyle odcinków za nami, a ekipa Kropliczanki wciąż bawi i żenuje tak samo. To wciąż jeden z najlepszych (i najśmieszniejszych!) polskich seriali" – podsumowywała Natalia Nowecka, Eska.pl.

"Jesteśmy bardzo polscy"

Jestem bardzo podekscytowany, że oddajemy w ręce widzów już 5 (!) sezon serialu, który na naszych oczach staje się w Polsce kultowy. Z "The Office" jest jak z niekończącą się opowieścią – im dłużej trwa, tym paradoksalnie bardziej chcemy, żeby trwała. Ale tak działa jej struktura – każdy kolejny sezon otwiera przed nami nowe rozdziały z życia bohaterów, dodając kontekstu do tego, co o nich wiedzieliśmy. No i w tym wszystkim jesteśmy bardzo polscy i aktualni – dlatego odcinki śmieszą, jednocześnie kręcąc się wokół tematów, które nas poruszają i elektryzują – mówił w październiku Maciej Bochniak, reżyser serialu.

"Zrobiliśmy najlepszy sezon"

Mam wrażenie, że zrobiliśmy najlepszy sezon do tej pory. Zdrowy Darek może być sobą na 200 procent, Michał rzuca randki, więc wiadomo, że zwiastuje to katastrofę, Seba w końcu nagra rapowy kawałek, a co z Asią i Adamem? To już musicie sami zobaczyć – wyznawał Łukasz Sychowicz, główny scenarzysta.

"Wieszczono nam katastrofę"

Kiedy ogłoszono, że powstaje polska wersja "The Office" wieszczono nam, lekko mówiąc, katastrofę. Minęło kilka lat, a my ogłaszamy piąty sezon "The Office PL", niezła przejażdżka. Co więcej, serial zyskał tylu fanów i zbiera tak pozytywne recenzje, że poprzeczka zawieszona jest obecnie bardzo wysoko. Z tą świadomością – czołem pracy, ruchy, ruchy, ruchy, zamykamy się na najbliższe pół roku w konferencyjnej i nie wychodzimy, dopóki Siedlce nie będą z nas znowu dumne – mówił w lipcu, tuż po zakończeniu zdjęć do najnowszego sezonu, Łukasz Sychowicz, szef teamu scenariuszowego.

"Polska komedia wraca do łask"

Cieszymy się, że m.in. dzięki naszemu "The Office PL" czy "Emigracji XD" polska komedia wraca do łask. Widzimy trend na rynku, który pokazuje, że podjęta cztery lata temu decyzja o pierwszym sezonie polskiej wersji "The Office" była trafioną i przecierającą szlaki. Z przyjemnością kontynuujemy ten projekt, zwłaszcza, że grupa miłośników Kropliczanki stale rośnie – komentowała Beata Ryczkowska, Dyrektorka produkcji oryginalnych w CANAL+ Polska.

Polska adaptacja "The Office PL" z każdym sezonem rośnie w siłę. Pracujący nad nią zespół wykonał fantastyczną robotę poprzez połączenie uniwersalnych doświadczeń życia biurowego z unikalnym lokalnym humorem, obserwacjami i bohaterami. Cieszę się, że widzowie będą mogli dalej śledzić perypetie siedleckich pracowników w nowym sezonie w CANAL+ – dodawała Magda Van Niekerk, Format Sales Director, Unscripted w BBC Studios.

"To najlepsza odsłona serialu"

Czwarty sezon także zebrał świetne recenzje. "The Office PL" jest w 4. sezonie jeszcze śmieszniejsze, to najlepsza odsłona tego serialu– zauważał Nikodem Pankowiak z portalu Serialowa.pl.

"Twórcy stanęli na wysokości zadania, portretując Polaków w krzywym zwierciadle jeszcze dosadniej, niż dotychczasowo. Czwarty sezon to jednocześnie najmocniejsza odsłona pod względem przyprawiającego o ciarki żenady humoru, a także jeśli chodzi o gorzkie, niekoniecznie zabawne momenty" – pisała Justyna Miś z portalu Interia.pl.

Ta karuzela śmiechu nie ustaje. W czwartym sezonie "The Office PL" ciągle jadą po bandzie i jeńców nie biorą. Już w trzeciej minucie pierwszego odcinka się zakrztusiłam przez grubego suchara Darka. Szanuję, jak ten serial na bieżąco wykorzystuje wszystkie internetowe śmieszki. To zabawa dla kumatych. To jedyne biuro, do którego chce się wracać! – spostrzegała Justyna Bryczkowska z redakcji Gazeta.pl.

O czym był piąty sezon?

W nowym sezonie rozwijamy kolejne wątki naszego uniwersum, pchając go w bardzo polskie rejony. Znowu śmiejemy się z siebie, naszego otoczenia i zachowań. Pozwalamy naszym bohaterom rozwijać się i dojrzewać, dbając o to, aby korzeń naszego serialu dalej śmieszył – mówił Maciej Bochniak, reżyser wszystkich odcinków.

"Dalszy ciąg historii miłosnej Darka i jego oziębłej małżonki? Perypetie uczuciowe w trójkącie miłosnym Asia, prawie-Singapurczyk-Paweł i prawie-Warszawiak-Adam? Historia uzależnienia i politycznego wyzwolenia Bożenki? Holc poszukujący nowej miłości i nowych pasji? Od 15 listopada zastanawiasz się, co dalej z pracownikami Kropliczanki i jak rozwinie się ich historia? Uspokajamy emocje" – informuje CANAL+. I obiecuje powrót "korpo-siedleckiego świata. Na wskroś polskiego. Bezfiltrowo niepoprawnego. Niewygodnie cringe’owego. Rozbrajająco zabawnego. Pełnego wzruszeń i patriotyzmu (przynajmniej w wykonaniu Darka) w formie obnażających nasze stereotypy i przekonania żartów. Polska Kropliczanką stoi!".

Serial wyreżyserował, jak wszystkie poprzednie sezony, Maciej Bochniak. Head writerem pozostał Łukasz Sychowicz, który po raz kolejny pracował nad odcinkami z Jakubem Rużyłło, Mateuszem Zimnowodzkim i Mateuszem Płochą.

W głównych rolach ponownie mogliśmy oglądać Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką. W gościnnych rolach zobaczyliśmy z kolei Joannę Kulig, Pawła Deląga i Piotra Zelta.