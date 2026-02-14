Film "Po prostu powiedz tak" zostanie wyemitowany dziś, 14 lutego o godz. 20:00 na antenie Romance TV.

O czym jest film?

Linda (Sophie Melbinger) otwiera w swoim rodzinnym mieście salon sukien ślubnych. Chciałaby mieszkać bliżej swojej babci Emmy, a jednocześnie zdenerwować swojego partnera Paula, który postanowił zostać bez niej w Malmö. Linda poznaje sympatyczną, młodą Marie, która jest w związku z jej młodzieńczą miłością, Tomasem (Jan Hartmann). Z powodu ciągłych bólów głowy Linda idzie do lekarki Agnety. Linda nie ma pojęcia, że coś ją wiąże z Agnetą, a babcia Emma skrywa pewną tajemnicę.

Ponad 100 adaptacji

Ekranizacje powieści Ingi Lindström to jedna z najbardziej ukochanych przez widzów serii w Romance TV. Miłość, rodzina, trudne decyzje i skomplikowane relacje oraz szczęśliwe zakończenia – to wszystko znaleźć można w każdym z filmów, których od 2004 roku nakręcono już ponad 100.