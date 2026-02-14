Pierwsze dwa odcinki serialu "Rozstania: Barcelona" zostaną wyemitowane dziś, 14 lutego, o godz. 21:00 na antenie BBC First. Powtórkę obu odcinków będzie można obejrzeć w niedzielę o godz. 22:55. Serial będzie też dostępny w bibliotece BBC Player.

Kto stoi za serialem?

Za serial odpowiada Abi Morgan, twórczyni oryginalnych "Rozstań".

Kto występuje w serialu?

W produkcji ponownie występują gwiazdy takie jak Nicola Walker (Hannah), Stephen Mangan (Nathan Stern), Elizabeth Roberts (Liv Stern), Annabel Scholey (Nina Defoe), Fiona Button (Rose Defoe) czy Deborah Findlay (Ruth Defoe).

O czym jest serial?

Dwa lata po rozwodzie Hannah (Nicola Walker, "Niezapomniane", "Annika") i Nathan (Stephen Mangan, "Billy Elliot") spotykają się z całą rodziną na ślubie córki w malowniczym regionie winiarskim Katalonii. Uroczystości przebiegające w piękny, słoneczny weekend wypełnione są spotkaniami po latach, zaskakującymi rozstaniami, rodzinnymi nieporozumieniami, oraz – jak to na każdym dobrym weselu – licznymi romansami. Czy we wschodzącym hiszpańskim słońcu Hannah znajdzie w sobie odwagę, by na zawsze porzucić demony przeszłości i otworzyć się na nową miłość?