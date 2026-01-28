Siódmy i ósmy odcinek drugiego sezonu serialu "Nieobecni" zostaną wyemitowane już dziś, 28 stycznia o godz. 20:55 na antenie TVN. W każdą środę stacja pokazuje o tej godzinie dwa nowe odcinki.

O czym jest drugi sezon serialu?

W drugim sezonie "Nieobecnych", dostępnych dotąd tylko w Playerze, widzowie będą podążać za historią Elżbiety Zawady (Danuta Stenka), która żyje niegasnącą nadzieją odnalezienia swojej córki Kasi (Eliza Rycembel). 17-letnia wówczas dziewczyna zniknęła nagle w tajemniczych okolicznościach. Prowadzone przed laty śledztwo okazało się bezskuteczne. Teraz – 15 lat później – pojawia się pierwszy znaczący trop, a wznowiona sprawa może ujawnić największą tajemnicę Zawady. Co naprawdę wydarzyło się przed laty? Czy Elżbieta znajdzie odpowiedzi na nurtujące ją pytania i w końcu odzyska utracony spokój?

W tych trudnych momentach szefową Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych wesprze najlepszy pracownik i bratanek, podkomisarz Filip Zachara (Piotr Głowacki). Pracując nad kolejnym – tym razem bardzo osobistym – śledztwem, policjant będzie musiał nie tylko zmierzyć się z emocjami zrozpaczonej Elżbiety, ale przede wszystkim własnymi. A te, za sprawą relacji z Milą (Justyna Wasilewska), zaczną mu się wymykać spod kontroli. Nieoczekiwanie to właśnie jego partnerka, podążając za swoją intuicją, dotrze do ważnych dla sprawy faktów, jednocześnie trafiając w sam środek dramatu i ściągając na siebie niebezpieczeństwo.

Co się wydarzyło w 1. odcinku 2. sezonu?

Elżbieta Zawada świętuje 30. urodziny swojej zaginionej córki Kasi. Z tej okazji urządza wernisaż jej prac. Filip i Mila wspierają ją w trudnym momencie. Niespodziewanie Kasia "daje znak" - krew zaginionej nastolatki zostaje znaleziona przy szczątkach nieznanej ofiary. Sprawa poszukiwania córki Zawady zostaje reaktywowana i trafia na biurko Filipa. Tropy szybko zmieniają bieg sprawy – Kasia z zaginionej staje się poszukiwaną.

Mila nadal nie może poradzić sobie z rzeczywistością, której musi stawiać czoła. Nie jest gotowa wybaczyć ojcu. Taniec też nie przynosi jej już satysfakcji jak kiedyś. Czuje pustkę. Na szczęście ma przy sobie Filipa. Oboje są gotowi przejść do kolejnego etapu swojego związku.

Ku oburzeniu Elżbiety i jej zbytnim zaangażowaniu, Filip jeszcze raz przegląda materiał zebrany podczas badania sprawy zaginięcia kuzynki. Podejrzewa, że 15 lat wcześniej śledczym mogło coś umknąć. Okazuje się jednak, że jeden z kluczowych dla sprawy dowodów został ukryty celowo… I to przez osobę, po której najmniej by się tego spodziewał.

Co się wydarzyło w 2. odcinku 2. sezonu?

Po wspólnej nocy Mila i Filip unikają się. Każde z nich próbuje odnaleźć spokój w innym miejscu. On – na terapii, ona – zgłasza się na wolontariat do Fundacji Czekamy. Jej koordynatorem zostaje Tomasz Ryś, któremu nowa koleżanka natychmiast wpada w oko. Wieczorem zaprasza ją na wino.

Jedno ze zgłoszeń w Fundacji Czekamy – zaginięcia nastoletniej Alicji Szywińskiej – szczególnie przykuwa uwagę Mili. Wygląda tak samo jak sprawa zniknięcia Kasi Zawady.

Elżbieta rozpoczyna śledztwo w sprawie zaginięcia Alicji Szywińskiej. W rodzinnym domu nastolatki Zawada trafia na trop, który prowadzi ją do dawnego znajomego – Bogdana Rożniaka. Powrót przeszłości zmusza kobietę do skonfrontowania się z rzeczywistością. Elżbieta wyznaje Filipowi swoje najgłębiej skrywane sekrety. Wraca do chwil, kiedy jej życie zamieniło się w koszmar.

Co się wydarzyło w 3. odcinku 2. sezonu?

Policja bierze pod lupę Bogdana Rożniaka i jego życie. Okazuje się, że mężczyzna ma sporo do ukrycia – był ostatnią osobą, która widziała Kasię Zawadę. Elżbieta nie potrafi odciąć się od sprawy córki. Po raz kolejny daje się ponieść emocjom, za co płaci wysoką cenę.

Mila kontynuuje pracę w fundacji, gdzie pewnego dnia pojawia się zrozpaczona matka Alicji Szywińskiej. Kobieta szuka pomocy, ale bez skutku. W tej sytuacji Mila przekracza kompetencje wolontariusza. Równie nieustępliwie walczy o swój związek z Filipem.

Dochodzenie w sprawie zaginięcia Alicji Szywińskiej także nabiera tempa. Pojawiają się nowe dowody w sprawie, które prowadzą Elżbietę i Filipa do Bydgoszczy, gdzie przed laty była widziana także Kasia Zawada. W obu przypadkach ślad urywa się w tym samym miejscu!

Co się wydarzyło w 4. odcinku 2. sezonu?

Policja wyławia z rzeki kurtkę Alicji Szywińskiej. Nie ma wątpliwości – dziewczyna utonęła. Na liście pojawia się nowy podejrzany. Elżbieta natychmiast rusza jego tropem. Tymczasem wśród rzeczy znalezionych podczas przeszukiwania dna rzeki policja znajduje coś jeszcze.

Tajemniczy informator kontaktuje się z Milą. Zdradza jej tożsamość NN – to Paweł Skrzyński. Mila ponosi konsekwencję swojej niesubordynacji. Mimo to podąża za tropem i dociera do kolejnych faktów z życia Skrzyńskiego. Przed laty wraz z partnerką Anną Pogorzelską prowadził Akademię Sztuki, do której trafiała zagubiona młodzież… Niestety, o obojgu słuch zaginął.

Filip odkrywa, że tajemniczy informator kontaktuje się z Milą. Między kochankami dochodzi do kłótni. Każde z osobna podąża za nowymi śladami i dociera do osobliwego miejsca, HORP-u – Holistycznego Ośrodka Rozwoju Personalnego.