Właśnie w maju 2026 roku legendarna artystka będzie obchodzić swoje 85. urodziny.

Sześć dekad niezwykłej kariery

Iva Janžurová jest uważana za pierwszą damę czeskiego kina, teatru i telewizji, jedną z najważniejszych postaci kina w tym kraju, ikonę, a zarazem aktorkę charakterystyczną. Kariera artystki odzwierciedla sześć bogatych dekad czeskiej kinematografii, zaś ona sama w pewnym stopniu zawsze należała do grona aktorów, którzy pojawiali się w najważniejszych dziełach filmowych poszczególnych okresów. Jej repertuar jest niezwykle szeroki, od błyskotliwych ról komediowych w kultowych filmach, poprzez głębokie studia psychologiczne w dramatach, aż po niedawne nagradzane role. Janžurová potrafiła wcielić się w całą gamę postaci kobiecych z autentycznością, energią i niepowtarzalną charyzmą, dzięki czemu pozyskała sobie niezmienną sympatię i szacunek widzów, o czym świadczą dwie nagrody Czeski Lew. Cieszyńska retrospektywa będzie hołdem dla jej mistrzowskich interpretacji oraz wyjątkowej pozycji w czeskiej kinematografii. Podkreśli wartość jej twórczości dla całych pokoleń widzów.

Reklama

Absolutny szczyt aktorskiego kunsztu

Reklama

Dla nas Iva Janžurová reprezentuje absolutny szczyt aktorskiego kunsztu. To artystka, która potrafi rozśmieszyć publiczność, ale i głęboko poruszyć. Jej obecność w Cieszynie jest dla nas wyrazem uznania dla jej aktorskiej pracy i dowodem na to, że wiele współczesnych, znanych filmów na zawsze pozostanie nierozerwalnie związanych z rolami, które w nich kreowała – mówi czeski dyrektor programowy festiwalu, Martin Novosad.

Gwiazda seriali kultowych też dla Polaków

W Polsce Iva Janžurová znana jest publiczności z kultowych seriali "Szpital na peryferiach" (1977–1981) i "Arabela" (1979–1980). Wcześniej jednak, wkrótce po swoich pierwszych filmach w Czechosłowacji, zaczęła otrzymywać propozycje od uznanych reżyserów i już w młodym wieku stała się jedną z aktorek, które wystąpiły w najważniejszych filmach kilku epok, w projektach Czeskiej Nowej Fali – w okresie świetności czeskiej komedii filmowej przełomu lat 60. i 70.

Zasłynęła rolami w filmach "Wóz do Wiednia" (1966) Karela Kachyňy, "Pensja dla kawalerów" (1968) w reżyserii Jiřego Krejčíka, "Jest pan wdową, proszę pana!" (1970) Václava Vorlíčka, "Lampy naftowe" (1971) Juraja Herza, "Morgiana" (1972) Juraja Herza, "Jutro się policzymy, kochanie" (1976) Petra Schulhoffa, "Mareczku, podaj mi pióro!" (1976) Oldřicha Lipskiego, "Szpinak czyni cuda!" (1977) Václava Vorlíčka i "Strach ma wielkie oczy" (1980) Pavela Krausa.

Jest laureatką dwóch Czeskich Lwów za pierwszoplanowe role w komediach "Co złapiesz w życie" (1998) Romana Vávry i "Małe sekrety" (2002) Alice Nellis oraz wielu innych krajowych i międzynarodowych wyróżnień. W 2006 została odznaczona czeskim Medalem za zasługi.

Program retrospektywy Ivy Janžurovej

W ramach retrospektywy Ivy Janžurovej na 28. Kinie na Granicy zaprezentowanych zostanie sześć najważniejszych filmów obrazujących jej rozwój artystyczny – od początkowych lat 60. XX wieku po współczesny film czeski:

"Wóz do Wiednia" (1966) – surowy dramat Karela Kachyny, w którym Janžurová, wcielając się w rolę wiejskiej dziewczyny Kristy, dała jeden z najmocniejszych występów czeskiego kina, rozgrywający się w opresyjnej atmosferze końca wojny.

(1966) – surowy dramat Karela Kachyny, w którym Janžurová, wcielając się w rolę wiejskiej dziewczyny Kristy, dała jeden z najmocniejszych występów czeskiego kina, rozgrywający się w opresyjnej atmosferze końca wojny. "Wesele jak się patrzy" (1967) – genialna komedia Jiříego Krejčíka, w której w pełni ujawnił się jej talent komediowy i poczucie groteski.

(1967) – genialna komedia Jiříego Krejčíka, w której w pełni ujawnił się jej talent komediowy i poczucie groteski. "Jest pan wdową, proszę pana!" (1970) – kultowa komedia science-fiction Václava Vorlíčka, jedna z perełek tego gatunku, w której Janžurová sprawdza się w podwójnej roli.

(1970) – kultowa komedia science-fiction Václava Vorlíčka, jedna z perełek tego gatunku, w której Janžurová sprawdza się w podwójnej roli. "Lampy naftowe" (1971) – tragiczna historia Štěpy Kiliánovej w reżyserii Juraja Herza, za którą aktorka otrzymała wyróżnienie na Festiwalu Filmowym w Cannes.

(1971) – tragiczna historia Štěpy Kiliánovej w reżyserii Juraja Herza, za którą aktorka otrzymała wyróżnienie na Festiwalu Filmowym w Cannes. "Morgiana" (1972) – kolejna współpraca z Jurajem Herzem, tym razem w gotyckim thrillerze o wyjątkowej estetyce wizualnej, w podwójnych rolach sióstr Kláry i Viktorii.

(1972) – kolejna współpraca z Jurajem Herzem, tym razem w gotyckim thrillerze o wyjątkowej estetyce wizualnej, w podwójnych rolach sióstr Kláry i Viktorii. "Małe sekrety" (2002) – film drogi Alice Nellis, który ukazuje dojrzałe aktorstwo Ivy Janžurovej, w nowoczesnym kontekście i potwierdza jej niezachwianą witalność.

28. Przegląd Filmowy Kino na Granicy

28. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia – 3 maja 2026 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Trwa sprzedaż najtańszej puli festiwalowych akredytacji.