Pierwsze odcinki drugiego sezonu serialu "Doktor Larsen" ("Doc") są już dostępne na platformie HBO Max.

O czym jest serial?

Po tym, jak uraz mózgu wymazał ostatnie osiem lat jej życia, dr Amy Larsen musi odnaleźć się w nieznanym świecie, w którym nie pamięta pacjentów, których leczyła, kolegów, których spotkała, bratniej duszy, z którą się rozwiodła, mężczyzny, którego teraz kocha, ani tragedii, która sprawiła, że ​​odepchnęła wszystkich.

Bohaterka może polegać wyłącznie na swojej wycofanej 17-letniej córce, którą pamięta jako 9-latkę, i garstce oddanych przyjaciół, podczas gdy walczy o kontynuowanie praktyki medycznej, pomimo utraty prawie dekady wiedzy i doświadczenia.

O czym opowiada drugi sezon?

W drugim sezonie serialu Amy jest nadal stażystką w szpitalu, a jej przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Doktor Larsen rozpaczliwie próbuje odzyskać pamięć i wrócić do normalności, a jej życie zawodowe i uczuciowe coraz bardziej się komplikuje.

Każdy odcinek serialu to też kolejne ciekawe historie pacjentów i nietuzinkowe przypadki medyczne.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawczynią serialu medycznego "Doktor Larsen" jest Barbie Kligman ("Magnum: Detektyw z Hawajów", "Pamiętniki wampirów"). Za kamerą stanęła Rebecca Thomas ("Archiwum 81", "Stranger Things").

W tytułowej roli występuje Molly Parker ("Deadwood", "House of Cards"), a towarzyszą jej Omar Metwally ("Romans", "Monachium"), Amirah Vann ("Underground", "Blues jazzmana"), Jon-Michael Ecker ("Narcos", "Queen of the South"), Scott Wolf ("Nancy Drew", "Nocna zmiana"), Patrick Walker ("Lekcje chemii", "Ostatnie dni Ptolemeusza Greya") oraz Anya Banerjee ("Czarna lista").

Prawdziwa historia

W sieci już po pierwszych odcinkach pierwszego sezonu nie brakowało głosów, że ekscentryczny "Dr House" wreszcie znalazł godną następczynię. Tak nietypowej bohaterki serialu medycznego bowiem nikt nie pamiętał – oczywiście w skali międzynarodowej produkcji, bowiem "Doktor Larsen" oparta jest na popularnym włoskim serialu dramatycznym i inspirowana prawdziwą historią.