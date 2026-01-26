Wszystkie osiem odcinków drugiego sezonu serialu westernowego "Billy the Kid" jest dostępnych na kanale Viaplay Filmy i Seriale od dziś, 26 stycznia. Kanał Viaplay Filmy i Seriale można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

O czym był pierwszy sezon?

W pierwszym sezonie serialu "Billy the Kid" produkcji widzowie byli świadkami zdumiewającej przemiany Billy'ego: z chłopca z ubogiej, emigranckiej rodziny w jednego z najsłynniejszych rewolwerowców w historii. W pewnym momencie Billy rozpoczął pracę u boku swojego najlepszego przyjaciela Jessego Evansa. Razem z grupą przestępczą znaną jako Seven Rivers Warriors wykonywali zlecenia dla potężnych ranczerów i biznesmenów kontrolujących lokalną społeczność. Ich bezwzględność nie była jednak Billyemu obojętna, dlatego postanowił stanąć po drugiej stronie barykady i wesprzeć największego konkurenta dawnych pracodawców, Johna Tunstalla. Nowy układ sił oraz burzliwe wydarzenia z życia prywatnego rewolwerowców przekreśliły przyjaźń Billyego i Jessego, w związku z czym stali się największymi rywalami.

Co się wydarzy w drugim sezonie?

Drugi sezon jest bezpośrednią kontynuacją fabuły z pierwszej części produkcji.

Wspierany przez Billy'ego the Kida Tunstall ma konkretny plan na walkę o niezależność i wolny rynek. Pragnie założyć bank, który wyzwoli region spod dominacji Murphy'ego i Dolana dzięki oferowaniu rolnikom kredytów na uczciwych zasadach. Konkurenci wraz ze zgrają Evansa robią jednak wszystko, by do tego nie doszło. Aby uniknąć wojny, Tunstall stara się przekonać przeciwników, że są w stanie żyć obok siebie. Jednak okazuje się, że rozejm jest sprzeczny z ich interesami. Tak rozpoczyna się legendarny konflikt w hrabstwie Lincoln, który zmusza Billyego i jego sprzymierzeńców do działania poza prawem. Niebezpieczeństwo staje się codziennością, a wojna zbiera coraz bardziej krwawe plony. Zagrożona jest również ukochana Billy'ego, Dulcynea. Gdy akcja robi się coraz gęstsza, w niespodziewanej roli pojawia kolejny przyjaciel Billy'ego z dawnych lat. Czy będzie im dane zasiąść jeszcze kiedyś do jednego stołu?

Serial "Billy the Kid" to wyjątkowe spojrzenie na złożoną postać, która na zawsze zapisała się na kartach historii Dzikiego Zachodu. Z jednej strony był złodziejem bydła oraz bandytą, z drugiej zaś buntował się przeciw tyranii i korupcji, stawiając na szali własne życie, by dać szansę na byt zwykłym obywatelom chcącym w spokoju prowadzić swoje gospodarstwa. Bez wątpienia posiadał ponadprzeciętne umiejętności, które wzbudzały postrach wśród jego wrogów oraz podziw sprzymierzeńców. To nie jest historia o nieskazitelnych bohaterach ratujących świat, ale o ludziach z krwi i kości podejmujących trudne decyzje, by naprawić choć małą część otaczającego ich świata.

Kto występuje w serialu?

W główną rolę w serialu wciela się brytyjski aktor Tom Blyth ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", "Ludzie, których spotykamy na wakacjach"). Towarzyszą mu Daniel Webber ("Punisher", "Furiosa: Saga Mad Max"), Nuria Vega ("El Dragón: Powrót wojownika"), Alex Roe ("Piąta fala", "Rings"), Shaun Benson ("The Boys", "Togo"), Dakota Daulby ("Kod zła", "Szōgun"), David Cubitt ("Van Helsing", "Siódmy syn"), Linus Roache ("Wikingowie", "Homeland"), Eileen O'Higgins ("Maria, królowa Szkotów", "Brooklyn").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu "Billy the Kid" jest nie kto inny jak Michael Hirst, stojący za takimi produkcjami, jak oscarowa "Elizabeth", nagrodzony w plebiscytach Emmy i Satelity serial "Wikingowie" czy uhonorowana nagrodą Emmy "Dynastia Tudorów".