Wyróżnienia wręczono podczas poniedziałkowej gali w kinie Iluzjon.

Agata Turkot nagrodzona za rolę w "Domu dobrym"

Agatę Turkot uhonorowano za rolę Gośki – młodej lektorki doświadczającej przemocy domowej – w filmie "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Jak podkreśliło jury w uzasadnieniu decyzji, to kreacja, która daje "nową perspektywę, a wielu kobietom – odwagę, żeby sięgnąć po telefon i zadzwonić po pomoc".

Odbierając statuetkę, Turkot wspomniała, że po raz pierwszy w życiu otrzymała nagrodę indywidualną. Naprawdę bardzo doceniam, że to jest akurat ta nagroda, bo postać Zbyszka Cybulskiego wydaje mi się dobrym duchem, który dodaje odwagi i pokazuje, że trzeba ryzykować. Nawet jeżeli komuś coś się nie podoba, to jeżeli tak się czuje, trzeba to robić. Bardzo się cieszę i tak samo cieszę się, że spotkałam Wojtka. Życzyłabym każdemu aktorowi, zwłaszcza młodemu, żeby znalazł na swojej drodze takiego Wojtka, bo to niezwykła sprawa móc tworzyć coś z kimś, z kim się czuje podobnie – przyznała.

Prócz Turkot do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego nominowano Izabellę Dudziak, Bartłomieja Deklewę i Karolinę Rzepę, którzy zagrali rodzeństwo w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald, a także Sebastiana Delę, który wykreował postać ambitnego studenta w filmie dyplomowym studentów łódzkiej Szkoły Filmowej "Błazny" Gabrieli Muskały.

W jury zasiedli: laureat nagrody z 2011 r. Jakub Gierszał, dwukrotnie nominowana do wyróżnienia Magdalena Czerwińska, dziennikarka filmowa Anna Kempys, reżyserka Magdalena Łazarkiewicz oraz reżyser Maciej Sobieszczański.

Tadeusz Sobolewski nagrodzony za książkę "Cannes. Religia kina"

Tego wieczoru ogłoszono również zwycięzcę Nagrody im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową. Został nim Tadeusz Sobolewski, autor "Cannes. Religii kina" wydanej przez Wydawnictwo Agora. W publikacji tej wybitny krytyk filmowy, wieloletni dziennikarz "Gazety Wyborczej", zawarł obejmującą ćwierć wieku korespondencję z najważniejszego festiwalu filmowego w Europie. Część tekstów – balansujących między krytyką, reportażem, esejem, dziennikiem i wywiadem – można było przeczytać w przeszłości na łamach "Gazety Wyborczej", "Tygodnika Powszechnego" i "Machiny".

Najlepszy tytuł wyłonili: dr Mateusz Werner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Adriana Prodeus z redakcji miesięcznika "Kino", a także laureaci Nagrody im. Michałka dr Karolina Kosińska (Instytut Sztuki PAN), prof. Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski) i dr Miłosz Stelmach (Uniwersytet Jagielloński).

Nagrodę w imieniu laureata odebrała córka Justyna Sobolewska. Zaraz tacie przekażę. Myślę, że będzie bardzo wzruszony – powiedziała, dziękując jurorom, redaktorom książki i swojej mamie.

Prezentując werdykt, Prodeus podkreśliła, że Tadeusz Sobolewski w przeszłości został już doceniony Nagrodą im. Michałka i wielokrotnie gościł na gali, a jego wystąpienia były zawsze wspaniałe i poruszające. Samo jego mówienie o kinie, nie tylko pisanie, jest czymś, co przywraca wiarę w to, że w kinie wciąż można znaleźć jakiś sens. I że ten sens wkładamy my – nawet jeżeli te filmy może nie zawsze są genialne. Myślę, że w książce "Cannes. Religia kina" czuć, że to Tadeusz przynosi sens – zwróciła uwagę.

O nagrodę ubiegały się ponadto publikacje "Elektroniczny bandyta: rynek wideo w Polsce okresu transformacji" Grzegorza Fortuny Jr. (słowo/obraz terytoria) oraz "Niezależni producenci: Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-2005" Emila Sowińskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego jest przyznawana od 1969 r. Jej pierwszym laureatem był Daniel Olbrychski. W latach 1969-95 nagrodę przyznawało pismo "Ekran". W 2005 r., po 10 latach przerwy, przejęła ją Fundacja Kino. W przeszłości wyróżnienie otrzymali m.in. Krystyna Janda, Olgierd Łukaszewicz, Marek Kondrat, Krzysztof Majchrzak, Dorota Segda, Marcin Dorociński, Kinga Preis, Maciej Stuhr, Magdalena Popławska, Marta Nieradkiewicz, Eryk Kulm jr. oraz Tomasz Włosok. W ubiegłym roku do tego grona dołączył Julian Świeżewski.