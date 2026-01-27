Film "33 zdjęcia z getta" pojawił się dziś, we wtorek, 27 stycznia na platformie HBO Max.

O czym jest film?

Film "33 zdjęcia z getta" opowiada historię jedynych znanych fotografii z wnętrza getta, które nie powstały z inicjatywy sił niemieckich. Zdjęcia zostały wykonane potajemnie przez 23-letniego polskiego strażaka Zbigniewa Leszka Grzywaczewskiego, który jako członek Warszawskiej Straży Ogniowej był świadkiem brutalnego tłumienia powstania. Dziś stanowią rzadką, cywilną relację jednego z najczarniejszych momentów II wojny światowej.

Film śledzi losy dwóch rodzin, polskiej i żydowskiej, które przez lata przechowywały zdjęcia w ukryciu. Osiemdziesiąt lat po ich powstaniu syn fotografa odnalazł zapomniane negatywy i rozpoczął śledztwo. Wraz z zespołem badaczy, archiwistów i animatorów, wykorzystujących niemal detektywistyczną precyzję do rekonstrukcji miejsc i kontekstów, odtworzył okoliczności tamtych tragicznych dni oraz historie ludzi uchwyconych w każdej klatce.

Kto stoi za filmem?

"33 zdjęcia z getta" to produkcja HBO Documentary Films, nad którą czuwała Magda Szczawińska. Film wyreżyserował Jan Czarlewski, który napisał scenariusz wspólnie z Carlottą Verny. Producentem kreatywnym jest Mirosław Bork, zaś koproducentami – MWM Media, Warner Bros. Discovery, Państwowy Instytut Sztuki Filmowej oraz Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, operator Gdańskiego Funduszu Filmowego.