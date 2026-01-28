Ośmioodcinkowy serial "Wonder Man" pojawił się w całości dziś, 28 stycznia, na platformie Disney+.

O czym jest serial?

Głównym bohaterem jest ambitny aktor Simon Williams, który od lat nie może przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery'ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu "Wonder Man". Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy, a widzowie dostaną szansę, by zajrzeć za kulisy przemysłu rozrywkowego.

Idea "filmu w filmie", a także fabularne zestawienie ambitnych twórców z kinem superbohaterskim sprawia, że serial jest chwalony przez zagranicznych krytyków za swój przewrotny i autoironiczny charakter. Na portalu Rotten Tomatoes aż 90 proc. recenzji jest pozytywnych.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę Simona Williamsa odgrywa mający już duże doświadczenie w produkcjach superbohaterskich Yahya Abdul-Mateen II ("Candyman", "Watchmen", "Aquaman"), zaś jako Trevor Slattery pojawia się sam laureat Oscara Ben Kingsley ("Gandhi", "Lista Schindlera", "Czwartkowy Klub Zbrodni").

W pozostałych rolach występują Demetrius Grosse ("Rampage: Dzika furia", "13 godzin: Tajna misja w Benghazi", "Banshee"), Lauren Glazier ("Mindhunter", "See", "Zaginiona dziewczyna") oraz Zlatko Burić ("Superman", "W trójkącie", "2012") jako Von Kovak.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcą serialu, a także jego producentem wykonawczym i współreżyserem jest Destin Daniel Cretton ("Urodzony w Ameryce", "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", "Tylko sprawiedliwość"). Za kamerą stanęli także Tiffany Johnson ("Jak umrzeć w samotności", "Poker Face", "Czarny poniedziałek"), Stella Meghie ("Tiana", "Niepewne", "Ponad wszystko") oraz James Ponsoldt ("Rozgrywająca", "Terapia bez trzymanki", "Cudowne tu i teraz").