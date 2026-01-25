Michał Żebrowski to jeden z bardziej znanych i lubianych polskich aktorów. Sławę przyniosła mu rola Skrzetuskiego w "Ogniem i mieczem" oraz głównego bohatera w filmie "Pan Tadeusz". Można go było również oglądać w takich produkcjach jak "Sęp", "Nad życie", "Pręgi" czy "Wiedźmin".

Michał Żebrowski deklarował, że nie zagra w filmie

Aktor gra również w serialu "Na dobre i na złe". Ostatni raz na srebrnym ekranie można go było zobaczyć w 2017 roku. Zagrał Jakuba w filmie "Wszystko albo nic". Od kilku lat Michał Żebrowski jest też dyrektorem Teatru 6. piętro.

W rozmowie z Dorotą Wellman, która odbyła się w 2024 roku, mówił, że nie jest mu łatwo godzić pracę na planach filmowych z wychowywaniem czwórki dzieci. Musiałbym dogadać się z producentem i powiedzieć: "Słuchajcie, ale ja mam czas do 18.00, bo muszę pojechać z dzieckiem na mecz. Widziałaś kiedyś taką produkcję? To nie jest już dla mnie. Sorry, no przepraszam - mówił w wywiadzie.

Michał Żebrowski zmienił zdanie. W czym zagra?

Michał Żebrowski, choć deklarował wówczas, że na plan filmowy nie wróci, zrobił wyjątek. Zagra w nowej produkcji Netflixa. "Zemsta", bo o tym filmie mowa, to komedia traktująca o tym, że warto zawalczyć o siebie, nawet jeśli jest się nieidealną i pogubioną.

Nowy film Netflixa z Michałem Żebrowskim. O czym jest?

Agata, 28-latka z warszawskiej Pragi, jednego dnia traci pracę i ukochanego Jerzego. Gdy wydaje się, że gorzej być nie może, do drzwi bohaterki puka żona jej kochanka. Zamiast urządzić awanturę, składa jej propozycję.

Tak rodzi się nieoczywisty sojusz dwóch kobiet, które łączy wspólny cel: sprawić, by Jerzy poczuł się tak samo zdradzony, upokorzony i bezbronny, jak one. Realizacja planu szybko wymyka się spod kontroli. Zemsta to ciąg absurdalnych sytuacji, pomyłek i nieprzewidzianych konsekwencji, które zmuszają Agatę do zmierzenia się nie tylko z Jerzym, lecz także z własnymi lękami, pragnieniami i głęboko zakorzenionymi przekonaniami na swój temat. Choć bohaterki dzieli wiek, doświadczenie i charakter, stopniowo budują między sobą więź opartą na solidarności, wsparciu i wspólnym przeżywaniu triumfów i klęsk.

"Zemsta". Kto gra w filmie oprócz Michała Żebrowskiego?

Oprócz Michała Żebrowskiego w filmie "Zemsta" zagrają również Izabela Kuna, Vanessa Aleksander, Zuzanna Lit, Stanisław Linowski, Julia Pośnik, Dawid Ptak. Premiera filmu planowana jest na drugą połowę 2026 roku.