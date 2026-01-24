"Lalka", nad którą pracuje Netflix, to jedna z dwóch nowych wersji adaptacji powieści Bolesława Prusa. Druga powstaje pod skrzydłami TVN. Nowa wersja serialu Netflixa ma mieć swoją premierę w drugiej połowie 2026 roku.

Nowa wersja klasyki, czyli "Lalka" Netflixa

Jak informują producenci sześcioodcinkowa "Lalka", ma być współczesną reinterpretacją klasycznej powieści Bolesława Prusa. Za reżyserię odpowiada Paweł Maślona.

Nowa "Lalka" jak czytamy w materiałach prasowych to "historia niemożliwej relacji i obsesyjnej miłości Wokulskiego do Łęckiej, skażonej »klątwą awansu społecznego« i rodzącej się z projekcji ambicji i wyobrażeń.

Serial powstał na podstawie scenariusza Pawła Maślony, Pawła Demirskiego i Jagody Dutkiewicz. Ten intensywny dramat kostiumowy wprowadza widza w świat Warszawy XIX wieku, pełen złudzeń i pękających hierarchii, w którym stary porządek arystokratycznych zasad zderza się z rodzącą się emancypacją kobiet, a rozszczelniające się granice klasowe i pieniądz umożliwiają awans, lecz pochodzenie wciąż determinuje przynależność, prestiż i dostęp do władzy.

Nowa "Lalka" od Netflixa. Kto w obsadzie?

W główne role wcielili się Tomasz Schuchardt jako Stanisław Wokulski oraz Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka. Bohaterowie drugiego planu to

Ignacy Rzecki, wierny, idealistyczny wspólnik Wokulskiego w interpretacji Dariusza Chojnackiego

Tomasz Łęcki, bankrutujący arystokrata ucieleśniający świat pozorów w wykonaniu Jacka Braciaka

Florentyna, zachowawcza strażniczka porządku, którą gra Julia Wyszyńska

Kazimiera Wąsowska, charyzmatyczna krewna Łęckiej grana przez Magdalenę Cielecką.

"Lalka" w wersji Netflixa. O czym jest ten serial?

Stanisław Wokulski, przedsiębiorca, człowiek, który stworzył siebie od zera, mierzy się z oczekiwaniami społecznymi, ambicją i pragnieniami osobistymi, co i rusz podejmując decyzje niosące realne konsekwencje. Izabela Łęcka nie jest jedynie obiektem westchnień, ale aktywnie działa na rzecz własnej, również finansowej, niezależności, chcąc określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ich rozwijająca się relacja staje się osią konfliktu, w którym zderzają się ambicje jednostek i ograniczenia społecznej hierarchii oraz gdzie ciasno splatają się miłość, duma i tożsamość.

Nowa "Lalka" od Netflixa. Pierwsze zdjęcia z planu

Co prawda premiera "Lalki" przewidziana jest dopiero na drugą połowię 2026 roku, ale Netflix postanowił już teraz zaprezentować pierwsze kadry z planu. Jak wyglądają nowy Wokulski i Łęcka? Czy nowy Rzecki jest podobny jest do swojego "pierwowzoru" czyli Bronisława Pawlika w tej roli? Zobaczcie sami.