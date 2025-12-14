Serial "Duma i uprzedzenia" startuje w niedzielę, 14 grudnia w BBC First o godz. 17:50, a powtórki będą emitowane w kolejne niedziele około godz. 11:40. Produkcję można również oglądać w całości w serwisie BBC Player.

"Duma i uprzedzenie"

Trzymiesięczny cykl kończy emisja kultowej serialowej adaptacji powieści "Duma i uprzedzenie" (1995) z ikonicznymi już rolami Colina Firtha i Jennifer Ehle, uhonorowanej za swoją kreację w tej produkcji nagrodą BAFTA. Wielokrotnie nagradzana adaptacja z 1995 roku została wyreżyserowana przez Andrew Daviesa i zrealizowana z rozmachem w pałacach i rezydencjach starej Anglii. Klasyczna regencyjna opowieść Jane Austen pulsuje energią – błyskotliwa i pełna życia Elizabeth Bennet oczarowuje wyniosłego i spiętego pana Darcy’ego na tle sielankowych krajobrazów, sal balowych małych miasteczek i angielskich posiadłości. Dzięki znakomitej ekipie produkcyjnej i obsadzie złożonej ze znakomitych brytyjskich aktorek i aktorów – w tym Colina Firtha, Jennifer Ehle, ale także Julii Sawalhy, Alison Steadman, Crispina Bonham-Cartera, Emilii Fox i wielu innych – ta stylowa, dowcipna i pełna pasji adaptacja to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów Jane Austen.

Reklama

"Jane Austen: Narodziny geniuszu"

Reklama

W dniu 250. urodzin Jane Austen – 16 grudnia o godz. 22:00 w BBC Lifestyle fani pisarki będą mogli obejrzeć nową trzyczęściową produkcję poświęconą autorce pt. "Jane Austen: Narodziny geniuszu" ("Jane Austen: Rise of a Genius").

"Jane Austen: Narodziny geniuszu" to trzyczęściowy serial dokumentalny z elementami fabularyzowanymi, który odkrywa nieznane oblicze jednej z najbardziej cenionych autorek literatury światowej. Poprzez inscenizacje, komentarze ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. Helen Fielding, Ken Loach czy Kate Atkinson, i osobiste opowieści zaproszonych gości, serial ukazuje buntowniczą naturę Austen, jej determinację oraz błyskotliwość, które pozwoliły jej stworzyć dzieła ponadczasowe. To opowieść o kobiecie, która wbrew konwenansom epoki, odnalazła własny głos i na zawsze zmieniła oblicze literatury.

Serial ukazuje życie Jane Austen w kontekście burzliwych wydarzeń historycznych – rewolucji, wojen i społecznych nierówności, które towarzyszyły jej twórczości. W czasach, gdy rola kobiet była ściśle ograniczona, Austen zdołała przebić się i publikować swoje powieści, odrzucając konwencjonalne wybory życiowe i tworząc literaturę pełną ironii, humoru i trafnych obserwacji społecznych. Produkcja przedstawia również ponadczasowy wpływ twórczości Austen na kolejne pokolenia czytelników.