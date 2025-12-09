Film "Tron: Ares" można było oglądać w kinach od 10 października, a już niespełna dwa miesiące później film trafił do wypożyczalni VOD.

Hit numer jeden w streamingu

Wysokie ceny nie odstraszają widzów. "Tron: Ares" od razu wskoczył na 1. miejsce najpopularniejszych tytułów. Film można wypożyczyć w serwisach Premiery CANAL+, Prime Video i Player po 49,99 zł oraz w serwisie Rakuten TV za 54,99 zł.

100 milionów dolarów straty

Czy film może zarobić ponad 142 miliony dolarów i ponieść wielką porażkę w kinach? Jeśli kosztował 180 milionów, a wytwórnia wydała w dodatku kolejne kilkadziesiąt milionów na promocję, to oczywiście pytanie jest retoryczne. Dlatego też ten wynik oznacza dla studia Disneya ponad 100 milionów dolarów straty.

Ostatniej części trylogii nie przysłużyły się z pewnością kiepskie recenzje. Tylko 53 proc. krytyków w serwisie Rotten Tomatoes ocenia film pozytywnie, podczas gdy zadowolonych widzów jest aż 84 proc.

O czym jest film "Tron: Ares"?

W najnowszym filmie z serii ultrazaawansowany program Ares przenosi się z cyfrowego świata do naszej rzeczywistości. Czy ludzkość jest gotowa na pierwszy fizyczny kontakt ze Sztuczną Inteligencją?

Za kamerą cyberpunkowego "Tron: Ares" stanął tym razem Joachim Rønning ("Dziewczyna i morze", "Czarownica 2", "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara"). Scenariusz napisali Jesse Wigutow ("Daredevil: Odrodzenie", "Wszystko w rodzinie") i David DiGilio ("Lista śmierci: Mroczny wilk", "Podróżnik", "Przygoda na Antarktydzie"). Jako tytułowy Ares występuje Jared Leto ("Witaj w klubie", "Legion samobójców", "Morbius"), a towarzyszą mu Greta Lee ("Poprzednie życie", "Dom pełen dynamitu", "Mów mi Vincent"), Evan Peters ("Mare z Easttown", "X-Men: Apocalypse", "Potwory") oraz legenda serii Jeff Bridges ("Tron", "Tron: Dziedzictwo", "Big Lebowski"), Gillian Anderson ("Z archiwum X", "Upadek", "Ostatni król Szkocji"), Cameron Monaghan ("Gotham", "Dawca pamięci", "Akademia wampirów") i Jodie Turner-Smith ("Queen i Slim", "Yang", "Anna Boleyn").

O czym jest film "Tron: Dziedzictwo"?

W drugim filmie z serii, pochodzącym z 2010 roku i wyreżyserowanym przez Josepha Kosinskiego ("F1: Film", "Top Gun: Maverick", "Niepamięć"), Sam Flynn (Garrett Hedlund) ma 27 lat i jest synem Kevina Flynna (Jeff Bridges). Poszukując przyczyny nagłego zniknięcia swojego ojca, zostaje wciągnięty do cyfrowego świata, w którym jego ojciec żył przez ostatnie 25 lat. Wraz z lojalną powierniczką Kevina, Quorą (Olivia Wilde), ojciec i syn wyruszają na wyprawę przez wizualnie olśniewający, cybernetyczny wszechświat, który stał się jeszcze bardziej zaawansowany i nadzwyczaj niebezpieczny.

O czym jest film "Tron"?

Pierwszy "Tron" w reżyserii Stevena Lisbergera ("Rzeka wichru", "Szaleńczy pościg", "Olimpiada zwierząt") to kultowy obraz z 1982 roku, który zainspirował nowe pokolenie filmowców oraz zyskał sobie uznanie widzów i krytyków na całym świecie. Przełomowa technologia produkcji oraz wierna tradycji klasycznego science fiction fabuła sprawiły, że "Tron" na zawsze zapisał się w historii kinematografii. Flynn (Jeff Bridges), genialny twórca gier komputerowych, włamuje się do głównego komputera swego dawnego pracodawcy i przypadkiem zostaje wciągnięty do wirtualnego świata, w którym będzie musiał walczyć w niebezpiecznych rozgrywkach własnego projektu. "Tron" to ponadczasowy klasyk, który mimo upływu lat wciąż zachwyca miłośników gatunku – i profetyczne dzieło, które poniekąd przewidziało ekspansję AI.