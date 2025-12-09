Trzeci sezon serialu "Terapia bez trzymanki" pojawi się 28 stycznia 2026 roku na platformie Apple TV+.

O czym jest serial?

Serial opowiada o pogrążonym w żałobie terapeucie Jimmym (Jason Segel), który zaczyna łamać zasady i mówi swoim pacjentom to, co naprawdę myśli. Ignorując swoje wykształcenie i etykę zawodową, wywołuje ogromne zmiany w życiu innych – i własnym.

Reklama

Kto stoi za serialem?

Serial, współtworzony przez Jasona Segela, Billa Lawrence'a i Bretta Goldsteina, z udziałem Jasona Segela i Harrisona Forda (w jednej z jego pierwszych głównych ról telewizyjnych), to trzecia wspólna produkcja Apple, Lawrence'a i Warner Bros. Television – po wielokrotnie nagradzanym globalnym fenomenie "Ted Lasso" oraz nowym serialu komediowym "Małpi biznes". To również druga współpraca Apple TV+ z Jasonem Segelem po jego głównej roli w filmie "Niebo jest wszędzie".

W "Terapii bez trzymanki" występują również nominowani do nagrody Emmy Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell i Ted McGinley. Do obsady trzeciego sezonu dołączyli Michael J. Fox oraz Jeff Daniels (laureat Emmy, SAG i Złotego Globu), który wcieli się w ojca Jimmy'ego, a także Sherry Cola i Isabella Gomez.

Reklama

Serial jest produkowany dla Apple TV+ przez Warner Bros. Television, przy współpracy z Doozer Productions Billa Lawrence'a. Producentami wykonawczymi drugiego sezonu są Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom i Brian Gallivan. W trzecim sezonie do grona producentów dołączyli Ashley Nicole Black i Bill Posley.

Od swojej światowej premiery serial "Terapia bez trzymanki" otrzymał nominacje do nagród SAG za role Jasona Segela i Harrisona Forda, a także do Emmy, Critics Choice Awards i WGA, wśród wielu innych.

Kim jest Michael J. Fox?

Michael J. Fox to wielokrotnie nagradzany aktor, pisarz i działacz społeczny. Sławę w USA zyskał jako Alex P. Keaton w kultowym za Oceanem sitcomie "Family Ties", a światową popularność przyniosła mu rola Marty'ego McFly'a w trylogii "Powrót do przyszłości".

Wystąpił także w filmach "Sekret mojego sukcesu", "Doc Hollywood", "Ofiary wojny" i "Prezydent: Miłość w Białym Domu". Wrócił do telewizji jako zastępca burmistrza Mike Flaherty w serialu "Spin City", za który otrzymał nagrodę Emmy, a później pojawiał się gościnnie w takich produkcjach jak "Rescue Me", "Żona idealna", "Pohamuj swój entuzjazm" czy teraz "Terapia bez trzymanki".

W swoim dorobku ma pięć nagród Emmy, cztery Złote Globy, Grammy, dwie nagrody SAG, a ostatnio także honorowego Oscara i odznaczenie Prezydenckim Medalem Wolności. Został również odznaczony Orderem Kanady (Oficer). W 2000 roku założył Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research – wiodącą na świecie organizację działającą na rzecz leczenia choroby Parkinsona, która zebrała już ponad 2,5 miliarda dolarów na badania i rozwój. Michael J. Fox jest autorem czterech bestsellerów "New York Timesa": "Lucky Man", "Always Looking Up", "A Funny Thing Happened on the Way to the Future" i "No Time Like the Future". Mieszka z rodziną w Nowym Jorku.

Apple TV+ współpracowało wcześniej z Michaelem J. Foxem przy nagrodzanym Emmy dokumencie "Nieustannie: Historia Michaela J. Foksa".