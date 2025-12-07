Wszystkie 10 odcinków piątego sezonu serialu "Emily w Paryżu" zadebiutuje na platformie Netflix już 18 grudnia 2025 roku.

Co się wydarzy w piątym sezonie?

Emily, która objęła stanowisko szefowej Agence Grateau w Rzymie, staje przed nowymi zawodowymi i romantycznymi wyzwaniami, ucząc się życia w nowym mieście. Gdy wszystko zaczyna układać się po jej myśli, pewien pomysł zawodowy obraca się przeciwko niej – a konsekwencje prowadzą do złamanego serca i problemów w karierze. Szukając równowagi, Emily coraz bardziej zanurza się w swoim francuskim stylu życia, aż pewien sekret zagraża jednej z jej najbliższych relacji. Konfrontując się z konfliktami z odwagą i szczerością, Emily odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność spojrzenia i gotowość na nowe możliwości.

O czym opowiadał sezon czwarty?

W ostatniej jak dotąd odsłonie swoich perypetii Emily wciąż nie mogła dojść do siebie po dramatycznych wydarzeniach z zaskakującego ślubu Camille i Gabriela. Bohaterka darzyła uczuciem dwóch mężczyzn, ale Gabriel spodziewał się dziecka ze swoją byłą, natomiast Alfie znalazł potwierdzenie dla swoich największych obaw dotyczących Emily i Gabriela. W pracy Sylvie mierzyła się z bolesnym dylematem, przez który jej przeszłość może odbić się na jej małżeństwie. W agencji Grateau doszło do przetasowań. Mindy i jej zespół szykowali się do Eurowizji, ale kiedy skończyły się im pieniądze, musieli zacisnąć pasa. Emily i Gabriel współpracowali, aby zdobyć gwiazdkę Michelin, a łącząca ich chemia była tak silna, że sama zasługiwała na kilka gwiazdek. Jednak wszystko, o czym marzyli, mogło zostać zniszczone przez dwie ogromne tajemnice. Potencjalny nowy ukochany przyciągał Emily, a jej stare nawyki zderzyły się z nowymi problemami, a także... nowym miastem.

Kto stoi za piątym sezonem?

Twórcą serialu, jego producentem wykonawczym i scenarzystą pozostaje Darren Star. Wśród producentów wykonawczych są także Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss i Joe Murphy.

W obsadzie znaleźli się Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (księżna Jane), Bryan Greenberg (Jake) oraz Michèle Laroque (Yvette).