Film "Fenomen" będzie obejrzeć dziś, 11 listopada o godz. 15:25 na antenie Stopklatki.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował spec od kina familijnego Jon Turteltaub ("Ja cię kocham, a ty śpisz", "Reggae na lodzie", "Dzieciak"). Scenariusz napisał z kolei wyspecjalizowany we wzruszających historiach Gerald Di Pego ("List w butelce", "Życie, którego nie było", "Wypisz, wymaluj... miłość").

Film odniósł ogromny sukces kasowy, zarabiając w kinach na całym świecie ponad 152 miliony dolarów.

Kto występuje w filmie?

John Travolta ("Grease", "Gorączka sobotniej nocy", "Pulp Fiction") wciela się w główną rolę George'a Malleya, obdarzonego niezwykłym darem mechanika z małego miasteczka. Travolcie partnerują Kyra Sedgwick ("Miłosna rozgrywka", "Podkomisarz Brenda Johnson", "Zły dotyk"), Forest Whitaker ("Ostatni król Szkocji", "Kamerdyner", "Czarna Pantera") oraz Robert Duvall ("Apostoł", "Sędzia", "Bezprawie").

O czym jest film?

George Malley (John Travolta) jest prostodusznym mechanikiem samochodowym beznadziejnie zakochanym w pięknej kobiecie (Kyra Sedgwick), nowej członkini małomiasteczkowej społeczności. W dzień swoich urodzin George staje się świadkiem niezwykłego zjawiska atmosferycznego, które obdarza go nadzwyczajną, telekinetyczną siłą i genialnym zdolnościami umysłowymi. Fenomenalne umiejętności powodują alienację George'a i stratę długoletnich przyjaciół... lecz mogą przybliżyć go do kobiety, którą pokochał.

W pamięci widzów zapisała się piosenka "Change the World" w wykonaniu Erica Claptona i Babyface'a, nagrodzona trzema statuetkami Grammy.