"Wielkie ostrzeżenie" nieprzypadkowo trafiło do polskich kin 31 października, w Halloween.

"Więcej niż film"

"Wielkie ostrzeżenie" to według dystrybutora, firmy Rafael Film, "więcej niż film – to duchowe doświadczenie, które dotyka najgłębszych warstw ludzkiego serca. Obraz przedstawia historie osób z różnych części świata, które niespodziewanie doświadczyły tzw. oświecenia sumienia – chwili, w której człowiek widzi całe swoje życie w prawdzie, wraz z jego konsekwencjami i skutkami moralnych wyborów. Bohaterowie filmu, konfrontując się z samymi sobą, odnajdują siłę do przemiany i nowego początku".

Reklama

"Duchowe trzęsienie ziemi"

"Wielkie ostrzeżenie" ma być filmem, który "wszędzie, gdzie się pojawia, wywołuje duchowe trzęsienie ziemi. Czy podobnie będzie w Polsce? Niezależnie od tego, to obowiązkowa propozycja dla wszystkich, którzy szukają refleksji, inspiracji i duchowego impulsu. To film, który może otworzyć oczy i serce na prawdę o nas samych" – przekonuje Rafael Film.

Historie niezwykłych ludzi

Reklama

Film wprowadza widza w historie niezwykłych ludzi: Alana Amesa z Australii, autora bestsellerowej książki "Oczami Jezusa", Amayi z Hiszpanii – pielęgniarki, która odnajduje wiarę w obliczu życiowego kryzysu, Emmy z Filadelfii, młodej kobiety zagubionej w świecie mediów społecznościowych, oraz Ricka Wendella z USA – byłego żołnierza, który po doświadczeniu śmierci klinicznej został kapłanem. Ich świadectwa pokazują, że nawet w najciemniejszych chwilach życia można odnaleźć światło i nadzieję.

Karol Kubicki z portalu Fronda.pl zwraca uwagę, że "Wielkie ostrzeżenie" jest "wyjątkowym lekarstwem na chorobę duchowej ślepoty. Film Juana Tameza z potężną siłą uświadamia, że każdy nasz grzech ma konkretny, destrukcyjny wpływ na życie nasze i naszych bliskich. Warto zdać sobie z tego sprawę, zwłaszcza w listopadzie, gdy reflektujemy nad wiecznością przy grobach bliskich".

14 międzynarodowych nagród

Film zdobył 14 międzynarodowych nagród, m.in. pierwszą nagrodę na XXXIX Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalana" 2025, a także w kategoriach "Najlepszy film dokumentalny" na Crown Wood International Film Festival Florence Film Awards i American Golden Picture International Film Festival.

"Dzieło profetyczne"

Jak podkreśla ks. Mateusz Szerszeń, redaktor naczelny magazynu "Któż jak Bóg": "Wielkie ostrzeżenie" to prawdopodobnie najlepszy film, jaki powstał na temat idei oświecenia sumień. Łączy realizm współczesnego świata z duchową perspektywą, która sięga wieczności. Jest to dzieło profetyczne i potrzebne w czasach, kiedy wielu ludzi popadło w duchową ślepotę. Oby jego przesłanie dotarło do jak największej liczby serc, bo każdy z nas będzie musiał stanąć w świetle prawdy. Lepiej przygotować się już teraz.

Widzowie nie kryją emocji. "Ten film może przemienić ludzkie życie" – czytamy w komentarzach na portalu Filmweb.