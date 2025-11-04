Serial "Koniec lata" ("End of Summer") jest już dostępny w całości na platformie SkyShowtime.

O czym jest serial?

Wszystko zaczyna się w piękny, letni wieczór w południowej Szwecji w 1984 roku, gdy młodszy brat czternastoletniej Very nagle znika bez śladu. Cała lokalna społeczność pomaga rodzinie, angażując się w znalezienie chłopca. Niestety bez skutku. Choć nie udaje się odnaleźć pięcioletniego Billiego, poszukiwania zostają przerwane. Dwadzieścia lat później Vera spotyka młodego mężczyznę, który zdumiewająco przypomina jej zaginionego młodszego brata. Jej prób odkrycia tajemnicy sprzed lat nie popiera rodzina. Nic nie jest w stanie przygotować kobiety na przyjęcie druzgocącej prawdy o tym, co stało się lata temu.

Reklama

Kto występuje w serialu?

W serialu występują Julia Ragnarsson ("Midsommar. W biały dzień"), Erik Enge ("Czarny Krab"), Simon J. Berger ("Call Girl"), Torkel Petersson ("Napad idealny") i Vilhelm Blomgren ("Midsommar. W biały dzień").

Kto stoi za serialem?

Reklama

"Koniec lata" to adaptacja skandynawskiego thrillera Andersa de la Motte, popularnego szwedzkiego pisarza i byłego pracownika policji. Powieść została wydana w Polsce przez wydawnictwo Czarna Owca.

Bestsellerową książkę na serial zaadaptowali Björn Carlström ("Łowcy") i Stefan Thunberg ("Wallander"). Za kamerą stanęli Henrik Georgsson ("Most nad Sundem") i Jens Jonsson ("Agentka").