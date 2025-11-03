Serial "Panna Marple" będzie emitowany na antenie Kino TV od poniedziałku do piątku o godzinie 13:15, począwszy od dziś, 3 listopada.

O czym jest serial?

Serial "Panna Marple" to klasyczna adaptacja powieści Agathy Christie o niezwykle przenikliwej starszej detektywce. Jane Marple odwiedza znajomych w spokojnych angielskich miasteczkach, gdzie pod powierzchnią codzienności kryją się zbrodnie i tajemnice. Z pozoru roztargniona i niepozorna, w rzeczywistości potrafi myśleć z wyjątkową bystrością. Dzięki obserwacji, dedukcji i doskonałej znajomości ludzkiej natury rozwiązuje nawet najbardziej skomplikowane sprawy, często zaskakując zawodowych śledczych. Każdy odcinek to osobna historia, więc do serialu można dołączyć w dowolnym momencie.

Reklama

W serialu spotykamy ikoniczną już dla kryminału pannę Jane Marple, detektywkę-amatorkę, która rozwiązuje fascynujące zagadki kryminalne. W pierwszej serii poznamy naszą bohaterkę: starszą panią mieszkającą w angielskiej wiosce St Mary Mead. Panna Marple ma niezwykle bystry, analityczny umysł – a przy tym czasami wydaje się, że wręcz przyciąga zbrodnie i morderstwa. Miejscowa policja, choć początkowo niechętna, szybko odkrywa, że jej wyjątkowe zdolności mogą być niezwykle pomocne. Nasza bohaterka prowadzi śledztwa w sprawie tajemniczej śmierci nielubianego pułkownika Luciusa Protheroe, zabójstwa dokonanego w pociągu, ciała młodej kobiety znalezionego w bibliotece – a nawet morderstwa, do którego jeszcze nie doszło!

Reklama

"Panna Marple" to idealna propozycja na jesienne popołudnia – pełna angielskiego klimatu, inteligentnych zagadek i subtelnego humoru. Spokojne tempo, dopracowane dialogi i niepowtarzalna główna bohaterka sprawiają, że serial nie traci uroku mimo upływu lat.

Kto występuje w serialu?

W rolę panny Marple wciela się wybitna brytyjska aktorka Geraldine McEwan ("Siostry Magdalenki", "Robin Hood: Książę złodziei", "Henryk V"), która niestety zmarła w trakcie kręcenia serialu i od czwartego sezonu została zastąpiona przez Julię McKenzie.

W pozostałych rolach występują Stephen Churchett ("EastEnders", "Bezkresny świat Herberta George'a Wellsa", "O jeden most za daleko", "Sekrety i kłamstwa"), Joanna Lumley ("Absolutnie fantastyczne", "Wilk z Wall Street", "Wednesday") i Herbert Lom ("Martwa strefa", "Strzał w ciemności", "Powrót Różowej Pantery").

Kto stoi za serialem?

Co ciekawe, arcydzieła kryminału spod pióra Agathy Christie zaadaptował na potrzeby telewizji m.in. wspomniany Stephen Churchett, który poza byciem wybitnym aktorem doskonale radził sobie także jako scenarzysta ("Lewis", "Hornblower: Obowiązek", "Sprawy inspektora Morse'a"). Kolegę po fachu wspomógł Kevin Elyot ("Poirot", "Noce są zbyt krótkie", "Księżycowy klejnot").

Inne retro-kryminały

W Kino TV nie brakuje też innych klasycznych kryminałów, które od lat przyciągają fanów zagadek i wyrazistych bohaterów. Jednym z nich są "Zagadki kryminalne panny Fisher", emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 15:15. To australijski serial o detektywce Phryne Fisher działającej w latach 20. XX wieku w Melbourne. Bohaterka to stylowa i niezależna kobieta, która łączy elegancję ze śledczym instynktem, tworząc wyjątkowy klimat retro-kryminału.

Na antenie Kino TV znaleźć można również inny kryminał stworzony na podstawie książek Agathy Christie – "Poirot". To serial o ekscentrycznym belgijskim detektywie Herkulesie Poirot, w którym każdy odcinek to starannie skonstruowana historia, w której logika i dbałość o szczegóły prowadzą do zaskakującego finału.