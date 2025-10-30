Serial "Krychowiak: Krok od szczytu" będzie miał swoją premierę na platformie SkyShowtime już 27 listopada.

"To nie jest dokument o piłce nożnej"

"Krychowiak: Krok od szczytu" "to nie jest dokument o piłce nożnej" – zapowiadało SkyShowtime. "To czysta rozrywka, która pozwoli widzom zanurzyć się w świecie Grzegorza Krychowiaka i jego żony, francuskiej modelki i bodybuilderki, Celii Jaunat. Słynący z poczucia humoru i zamiłowania do mody sportowiec, ma swoim koncie 100 występów w narodowych barwach. Kariera piłkarska była jednak dla Krychowiaka zaledwie jednym z wielu marzeń, które odważnie spełnia, nie oglądając się za siebie i czerpiąc z życia garściami. W dokumencie poświęconym jego wspólnemu życiu z Celią kamera próbuje dotrzymać mu kroku w realizacji kolejnych celów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych" – czytaliśmy w czerwcowej informacji prasowej.

Reklama

"Krychowiak: Krok od szczytu" odsłania kulisy życia byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Grzegorza Krychowiaka, który dopiero co oficjalnie ogłosił zakończenie kariery sportowej. W ostatnich miesiącach Grzegorz wyruszył w podróż przez różne etapy swojego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego, i niemal na każdym kroku towarzyszyła mu przy tym kamera. "W dokumencie szczerze i z humorem opowiada nie tylko o przeszłości, ale także o przyszłości, na które spojrzał z dystansu, podejmując się wyzwania zdobycia Mount Everestu" – czytamy w najnowszej informacji od SkyShowtime.

Reklama

"Ogromne zainteresowanie polskimi produkcjami"

CEO SkyShowtime Monty Sarhan skomentował zamówienie kolejnej produkcji nad Wisłą, mówiąc: Serwis SkyShowtime wystartował ponad dwa lata temu i od samego początku obserwujemy wśród widzów ogromne zainteresowanie polskimi produkcjami. Od seriali fabularnych, takich jak "Śleboda", "Langer" czy "Glina", po filmy dokumentalne – SkyShowtime chce pozostać miejscem, w którym opowiadane są wyjątkowe, oryginalne historie – przestrzenią zarówno dla twórców, jak i miłośników opowieści.

Kto stoi za filmem "Krychowiak: Krok od szczytu"?

Za produkcję dokumentu oryginalnego SkyShowtime "Krychowiak: Krok od szczytu" odpowiada Papaya Films. Producentem kreatywnym jest Kacper Sawicki, a reżyserem – Jan Dybus ("Wilk", "Kuba").