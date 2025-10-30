Zdjęcia do serialu "Pionek" (tytuł roboczy) rozpoczną się jeszcze w tym roku. Więcej szczegółów dotyczących projektu podanych zostanie w późniejszym czasie.

Kto stoi za serialem "Pionek"?

"Pionek", nowy serial oryginalny SkyShowtime, będzie drugą częścią opowieści, w centrum której znajdują się antropolożka Anka Serafin (w tej roli Maria Dębska) oraz dziennikarz Sebastian Strzygoń (Maciej Musiał). Tym razem fabuła przeniesie nas na Górny Śląsk.

Serial zostanie oparty na drugiej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego opublikowanej pod tym samym tytułem. Za reżyserię ponownie odpowiadać będą Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć będzie Maciej Lisiecki, a autorkami scenariusza – Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz. Za produkcje odpowiada MAG Entertainment.

Po sukcesie naszego pierwszego serialu oryginalnego SkyShowtime "Śleboda", z wielką radością kontynuujemy historię Anki Serafin i Sebastiana Strzygonia w nowej produkcji "Pionek" – kolejnej wciągającej części z uznanej serii kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. "Pionek", pierwsza polska kontynuacja serialu SkyShowtime, otwiera ekscytujący nowy etap w rozwoju polskich produkcji dla naszego serwisu i potwierdza nasze zaangażowanie we współpracę z utalentowanymi twórcami, by dostarczać autentyczne, lokalne historie – mówi Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.

Największy hit w historii

"Śleboda", pierwszy serial oryginalny, który powstał nad Wisłą na zamówienie serwisu SkyShowtime, w nieco ponad dwa tygodnie po premierze pierwszego odcinka znalazł się w serwisie na szczycie listy oglądalności i stał się najchętniej oglądanym tytułem w SkyShowtime od momentu startu serwisu w Polsce.

Od dnia premiery serialu, czyli 12 grudnia 2024 roku, pierwszy odcinek produkcji obejrzała ponad połowa subskrybentów SkyShowtime w Polsce, a niemal 90 proc. z nich kontynuowała oglądanie kolejnych odcinków serialu.

Na platformę SkyShowtime dwa pierwsze odcinki serialu "Śleboda" trafiły 12 grudnia, a kolejne pojawiały się co tydzień, aż do finału sezonu 9 stycznia 2025 roku.

Serial nominowany był do Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2025 w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny, a także do nagrody Gildii Scenarzystów Polskich za najlepszy scenariusz serialu fabularnego.

Polski serial podbije Europę?

Po pozytywnym przyjęciu produkcji SkyShowtime ogłosiło, że od 20 lutego serial "Śleboda" będzie dostępny we wszystkich pozostałych krajach, w których serwis jest aktywny – w Europie Północnej, na Półwyspie Iberyjskim i na pozostałych rynkach Europy Centralnej.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogromnej popularności i oglądalności serialu Śleboda wśród polskich widzów. Od momentu premiery w grudniu niemal 90 proc. z nich kontynuuje oglądanie kolejnych odcinków produkcji. To potwierdza zapotrzebowanie wśród widzów nie tylko na mroczne i pełne akcji opowieści, ale także na powstawanie angażujących i autentycznych produkcji lokalnych. Ten sukces podkreśla zaangażowanie SkyShowtime w powstawanie znakomitych i wciągających produkcji oryginalnych, dlatego cieszymy się, że serial "Śleboda" z plejadą polskich gwiazd już w lutym będzie dostępny na naszych pozostałych europejskich rynkach– mówił Chief Content Officer w SkyShowtime, Kai Finke

Kto stoi za serialem "Śleboda"?

Sześcioodcinkowy serial SkyShowtime oparto na pierwszej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. Za reżyserię odpowiada Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć jest Tomasz Augustynek. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz.

W roli głównej występuje Maria Dębska jako Ankę Serafin, wykładowczyni uniwersytecka. Maciej Musiał gra dziennikarza Sebastiana Strzygonia, a Piotr Pacek pojawia się jako Jędrek Chowaniec – lokalny policjant.

W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Joannę Balasz, Andrzeja Chyrę, Kubę Dyniewicza, Helenę Englert, Jana Englerta, Tomasza Karolaka, Artura Krajewskiego, Mateusza Janickiego, Mateusza Kmiecika, Magdalenę Lamparską, Leszka Lichotę, Annę Nehrebecką, Józefa Pawłowskiego oraz Andrzeja Zielińskiego.

O czym jest serial?

Serial opowiada historię młodej antropolożki z Krakowa (Maria Dębska), która w poszukiwaniu siebie ucieka w góry i przypadkowo odkrywa zwłoki. Anka szybko zostaje wplątana w rozwiązanie zagadki morderstwa, a jej losy nierozerwalnie splatają się z Sebastianem (Maciej Musiał), zuchwałym dziennikarzem szukającym sensacji, oraz Jędrkiem (Piotr Pacek), lokalnym policjantem, z którym mieli się ku sobie jako nastolatkowie.

Kiedy Anka postanawia po latach odwiedzić na Podhalu swoich kuzynów, Kaśkę (Joanna Balasz) i Józka Kaleniców (Józef Pawłowski), nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ten wyjazd wpłynie na jej życie i postrzeganie świata. Historia Jana Ślebody (Jan Englert) i kolejnych pokoleń tej rodziny - jego syna Macieja (Andrzej Zieliński) oraz wnuczki Majki (Helena Englert), staje się punktem zwrotnym w życiu Anki i lokalnej społeczności. Zagadkowe morderstwo, tajemnice z przeszłości i zawiłe podhalańskie relacje, to nie jest to, czego szukała w górach, pakując plecak z nadzieją na oderwanie się od codzienności.

Jesteśmy podekscytowani, że możemy przenieść na ekran tę porywającą powieść. Wraz z Marią Dębską, Maciejem Musiałem i Piotrem Packiem na czele obsady, nie możemy się doczekać, jak w nadchodzących miesiącach serial nabierze kształtu. Oryginalne seriale, takie jak "Śleboda", reprezentują nasze nieustające zaangażowanie w dostarczanie naszym widzom lokalnej rozrywki, produkowanej przez lokalnych twórców i z udziałem lokalnych gwiazd – mówił Kai Finke.