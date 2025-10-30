Piąty i zarazem finałowy sezon "Stranger Things" zadebiutuje w Netflixie w trzech częściach: pierwsze cztery odcinki pojawią się 27 listopada, kolejne trzy – 26 grudnia, a wielki finał – 1 stycznia 2026 roku. Premiery wszystkich części zaplanowano na godzinę 2:00 czasu polskiego.

Połączenie klimatu z rozmachem

Bracia Duffer zapowiadają, że finałowy sezon, który składa się z ośmiu odcinków, będzie połączeniem klimatu pierwszego z rozmachem czwartego. Od premiery minęło dziewięć lat – serial zadebiutował 15 lipca 2016 roku i szybko obrósł kultem, stając się jednym z najważniejszych tytułów Netflixa.

Twórcy serialu zapowiadają też, że akcja finałowego sezonu rusza z pełną prędkością.

To, co wyróżnia ten sezon, to fakt, że zaczyna się w chaosie – nasi bohaterowie przegrali na końcu czwartego sezonu. Zazwyczaj pokazujemy ich normalne życie, szkołę i codzienność, a dopiero potem wkracza element nadprzyrodzony. Tutaj historia pędzi od pierwszej minuty– mówi Ross Duffer, współtwórca serialu. Jak dodaje Matt Duffer, finał rozgrywa się w zupełnie innym Hawkins: Nie ma tu już normalności. Ruch bohaterów jest ograniczony, wszędzie są kamery i kontrola. Ich codzienne życie przestało być zwyczajne – nawet wtedy, gdy nie walczą, wciąż są w stanie zagrożenia.

"Największy i najbardziej ambitny sezon"

To będzie największy i najbardziej ambitny sezon – mówił wcześniej Ross Duffer o finałowym sezonie "Stranger Things". Jednocześnie uważamy, że jest najbardziej osobisty. Praca nad nim była bardzo intensywna i emocjonalna, zarówno dla nas, jak i dla naszych aktorów – dodawał Matt Duffer.

Przy okazji wyszło na jaw, że bracia Duffer mają w planach także dwa nowe seriale, które trafią do Netflixa: "The Boroughs" i "Something Very Bad Is Going To Happen". Zostajemy jeszcze na jakiś czas w Netflixie, który był naszym domem przez ostatnie dziesięć lat. Nie mogliśmy marzyć o lepszych partnerach do współpracy. Jeśli chcecie opowiadać oryginalne historie, tak jak my, to Netflix jest naprawdę odpowiednim miejscem – przekonywał Ross Duffer.

Zmiana kategorii wiekowej nowego sezonu

Netflix zaskoczył również fanów, zmieniając nagle kategorię wiekową piątego sezonu "Stranger Things". Wszystkie dotychczasowe odsłony kultowego przeboju miały kategorię TV-14. Tymczasem finałowy sezon uwielbianego serialu otrzymał najwyższą w USA kategorię TV-MA.

Kategoria TV-MA jest telewizyjnym odpowiednikiem kinowego NC-17 i oznacza program nieodpowiedni dla widzów poniżej 17. roku życia, zatem produkcję tylko dla dorosłych.

Tajemnicze "zniknięcie" i niepełny tytuł

Pod koniec zeszłego roku Netflix ujawnił tytuły odcinków piątego sezonu "Stranger Things". Nazwa jednego z epizodów wywołała szczególnie żywe spekulacje wśród licznych fanów kultowego przeboju.

Tytuły odcinków nadchodzącego sezonu prezentują się następująco.

Odsiecz

Zniknięcie (...)

Pułapka u Turnbowów

Czarownik

Elektrowstrząs

Ucieczka z Camazotz

Most

Ta strona

Drugi człon tytułu odcinka o "zniknięciu" został celowo zamazany – zatem można spekulować, że twórcy nie chcą zdradzać, kto z bohaterów znowu zniknie, przenosząc się na Drugą Stronę.

Co się wydarzy w finale "Stranger Things"?

Plan zdjęciowy serialu trwał cały rok – od stycznia do grudnia 2024. Goszcząc w marcu zeszłego roku programie "The Jonathan Ross Show" w ramach promocji swojego nowego filmu fantasy "Dama", Millie Bobby Brown ujawniła, że produkcja 5. sezonu "Stranger Things" zakończy się dopiero za dziewięć miesięcy, czyli na przełomie 2024 i 2025 roku – i tak faktycznie się stało.

Aktorka była też pytana o fabułę nowej serii i proszono o uchylenie rąbka tajemnicy, ale kontrakt zabrania jej udzielać jakichkolwiek informacji, choćby zdawkowych.

W finałowym sezonie "bohaterowie stają do ostatecznej walki z siłami zła, które zagrażają nie tylko ich miasteczku, ale i całemu światu. Przyjaźnie zostaną wystawione na próbę, a losy wielu osób się zmienią, gdy odkrycia, jakich dokonają, odmienią Hawkins na zawsze" – informował Netflix.

W najnowszym opisie platforma zdecydowała się zdradzić nieco więcej szczegółów: "Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel – znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko".

Zamieszanie z premierą 5. sezonu

Netflix potwierdzał już wcześniej, że 5. sezon "Stranger Things" pojawi się w 2025 roku.

Pierwotnie finał historii Jedenastki i jej przyjaciół z miasteczka Hawkins miał mieć miejsce w roku 2024. Jednak już jakiś czas temu Netflix zapowiedział, że premiera przesunie się na rok 2025. Najwcześniej w wakacje, a być może dopiero jesienią.

Spekulowało się też, że analogicznie jak w przypadku sezonu 4., ostatnia odsłona cyklu trafi do nas w dwóch częściach – w przypadku 4. sezonu był to maj i lipiec 2022 roku. Teraz już jednak wiemy, że ostatni sezon będzie trzyczęściowy.

Kto wystąpi w 5. sezonie "Stranger Things"?

W 5. sezonie serialu "Stranger Things" występują Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Jedenastka), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (por. Akers) oraz Linda Hamilton (dr Kay).

"Stranger Things". To wcale nie koniec

Od 2023 roku trwają prace nad serialem animowanym, nadzorowane przez twórców oryginału, pomysłodawców braci Dufferów oraz reżysera Shawna Levy'ego.

Netflix potwierdził również, że uniwersum "Stranger Things" doczeka się spin-offów, rozwijających historie wybranych bohaterów.