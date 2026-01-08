W TOP 3 najpopularniejszych tytułów 2025 roku w TVP VOD znalazły się trzy seriale Telewizji Polskiej.

Trzy seriale TVP na podium

Pierwsze miejsce zajął serial "M jak miłość", który w listopadzie 2024 obchodził swoje 25-lecie. Tuż za nim uplasowała się "Rodzinka.pl", która we wrześniu 2025 wróciła do Telewizji Polskiej z nowym sezonem. Podium zamyka kolejny przebój TVP – serial "Na sygnale".

Reklama

W czołówce najchętniej oglądanych tytułów znalazły się też seriale "Profilerka. Jastrë", trzeci sezon serialu "Krew z krwi", drugi sezon "Zatoki szpiegów" oraz nowości jesiennej ramówki Telewizji Polskiej – "Drelich" i "Czarna śmierć".

Rekordowy przyrost subskrypcji

Miniony rok był dla TVP VOD rekordowy również pod względem liczby płatnych subskrypcji. W grudniu 2025 było ich o 11,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

W 2025 roku TVP VOD aż trzy razy poprawiał swój najlepszy wynik pod względem liczby odtworzeń wideo: w marcu, październiku i listopadzie. Ponadto w listopadzie serwis zanotował nowy rekord liczby użytkowników wideo.

Reklama

Kolejny rok z rzędu TVP VOD notuje też wzrosty liczby odtworzeń wideo we wszystkich modelach dystrybucji i na wszystkich platformach. Największe wzrosty wygenerowały aplikacje Smart TV (+47 proc.) i Android TV (+49 proc.) oraz aplikacja mobilna TVP VOD (+34 proc.).

Kolejny rok hitem modelu subskrypcyjnego serwisu okazała się oferta świąteczna. W 2025 roku rządził film "Mikołaj na sygnale 2. Zdążyć przed Wigilią", ale znakomite wyniki osiągnął też specjalny, jubileuszowy odcinek "25 lat M jak miłość".

Hity filmowe i kanały na żywo

Użytkownicy TVP VOD coraz chętniej oglądają filmy w modelu TVOD. W minionym roku najczęściej sięgali po "U Pana Boga w Królowym Moście" i "Konklawe" oraz grudniową premierę serwisu, superprodukcję Telewizji Polskiej "Chopin, Chopin!".

Niezmiennie rośnie zainteresowanie kanałami Telewizji Polskiej na żywo. W grudniu 2025 zgromadziły prawie 38 proc. więcej widzów niż rok temu. Tym razem najwięcej widzów wybrało TVP2, głównie dzięki wielkiemu muzycznemu show "Sylwester z Dwójką", którego oglądalność wzrosła o prawie 200 proc. rok do roku. Na kolejnych miejscach znalazły się stacje TVP Info (+61 proc. r/r) i TVP1 (+37 proc. r/r).