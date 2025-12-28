Thriller "Przepis na morderstwo" wejdzie na ekrany polskich kin 27 lutego 2026 roku.

O czym jest film?

"Przepis na morderstwo" przedstawiany jest jako "stylowy, pełen napięcia thriller, który wciąga widza w mroczny świat zemsty, chciwości i rodzinnych sekretów".

Głównym bohaterem jest wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę Becket Redfellow (Glen Powell), który postanawia za wszelką cenę odzyskać należną mu fortunę. Na drodze do celu stoi jednak "tylko" jedna przeszkoda – musi po kolei wyeliminować siedmioro krewnych. W bezwzględnej grze o pieniądze nie ma miejsca na skrupuły, a każdy krok Becketa wciąga go coraz głębiej w niebezpieczną spiralę intryg i manipulacji. Jego działania splatają się w morderczo zabawną opowieść, pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji, tworzących perfekcyjnie poprowadzoną rozgrywkę.

Kto występuje w filmie?

W roli głównej występuje Glen Powell ("Uciekinier", "Twisters", "Top Gun: Maverick", "Tylko nie ty", "Hit Man"), a partnerują mu nominowana do Złotego Globu Margaret Qualley ("Substancja", "Biedne istoty", "Żegnajcie, laleczki", "Pewnego razu w... Hollywood"), wielokrotnie nominowany do Oscara Ed Harris ("Truman Show", "Apollo 13", "Córka", "Westworld"), nominowana do nagrody BAFTA Jessica Henwick ("Glass Onion: Film z serii Na noże", "Iron Fist", "Miłość i potwory"), Topher Grace ("Różowe lata 70.", "W doborowym towarzystwie", "3000 metrów nad ziemią"), Zach Woods ("Policja zastępcza", "Dolina krzemowa", "Zapętleni") oraz Bill Camp ("Dźwięk wolności", "Zniewolony", "Zabicie świętego jelenia")

Kto stoi za filmem?

Za kamerą stanął John Patton Ford, twórca nagrodzonego Independent Spirit Award debiutu "Na złej drodze" ze zjawiskową Aubrey Plazą w roli głównej. Reżyser jest także autorem scenariusza.