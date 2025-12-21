Serial "Sandinton" był już emitowany w TVP i BBC First, zaś obecnie jest dostępny na platformach TVP VOD i BBC Player. Jednak zwolenników bardziej tradycyjnej formy odbioru odcinkowych opowieści z pewnością ucieszy fakt, że od 4 stycznia 2026 roku rusza ponowna emisja serialu na antenie BBC First.

O czym jest serial?

Tytułowe Sanditon, niegdyś spokojna rybacka osada, przeistacza się w modny ośrodek wypoczynkowy. Odmienia się także życie pochodzącej z prowincji spontanicznej i nietuzinkowej Charlotte Haywood, która rozpoczyna pełne plotek i romansów życie w nadmorskim kurorcie.

Wielowątkowa, dynamiczna fabuła stopniowo odkrywa przed widzami kolejne postaci oraz ich interesy związane z komercyjnym sukcesem miasteczka. To m.in. przedsiębiorca-wizjoner Tom Parker, antiguańska dziedziczka panna Lambe oraz charyzmatyczny i nieco tajemniczy Sidney Parker. W ich otoczeniu młoda Charlotte odkrywa siebie i poszukuje prawdziwej miłości.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Rose Williams ("Zamknięcie"), Theo James (serial "Biały Lotos", "Małpa") oraz Kris Marshall (serial "Moja rodzinka", "Zgon na pogrzebie").

Adaptacje Jane Austen

Inne kultowe seriale BBC na podstawie powieści Jane Austen także są dostępne w BBC Playerze – są to: "Rozważna i romantyczna", "Emma", "Duma i uprzedzenie". W serwisie można oglądać również serial biograficzny o pisarce: "Jane Austen: narodziny geniuszu".