W Ameryce serial "Mroki Tulsy" ("The Lowdown") pojawił się pod koniec września, a teraz, pod koniec grudnia, trafił na polską platformę Disney+ – za to Polacy dostali od razu wszystkie odcinki.

O czym jest serial?

W serialu "Mroki Tulsy" Lee Raybon, samozwańczy "prawdomówca" z Tulsy, pakuje się w kłopoty. Ten dziennikarz obywatelski ma obsesję na punkcie prawdy i demaskowania miejskiej korupcji. Jego najnowszy artykuł o rodzinie Washbergów kończy się podejrzanym samobójstwem Dale'a Washberga. Lee wie, że trafił na coś "grubego". Idąc tropem wskazówek zostawionych przez Dale'a, odkrywa, że pogrążona w żałobie wdowa Betty Jo, bardziej interesuje się szwagrem niż zmarłym mężem. A potężne siły chcą powstrzymać Lee przed poznaniem prawdy.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje czterokrotnie nominowany do Oscara Ethan Hawke ("Dzień próby", "Przed wschodem słońca", "Pierwszy reformowany"), a partnerują mu trzykrotny laureat Emmy Keith David ("Coś", "Oni żyją", "Armageddon"), Jeanne Tripplehorn ("Nagi instynkt", "Wodny świat", "Firma"), Kyle MacLachlan ("Miasteczko Twin Peaks", "Diuna", "Fallout") i Ryan Kiera Armstrong ("Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków", "American Horror Story", "Mistrz kija").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu, jego głównym scenarzystą i reżyserem jest Sterlin Harjo ("Rdzenni i wściekli", "Mekko"), który nad fabułą pracował m.in. z wybitnym twórcą kryminałem Walterem Mosleyem ("W bagnie Los Angeles", "Snowfall", "Ostatnie dni Ptolemeusza Greya"). Po dwa z ośmiu w sumie odcinków wyreżyserowali Macon Blair ("Toksyczny mściciel") i Danis Goulet ("Na północ od północy", "Rdzenni i wściekli").

Serial okazał się hitem w USA, spodobał się także krytykom – na portalu Rotten Tomatoes jest aż 98 proc. pozytywnych recenzji.