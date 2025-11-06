W minionym miesiącu TVP VOD uzyskał też największą od ponad trzech lat liczbę użytkowników wideo, notując pod tym względem 17-procentowy wzrost w porównaniu z październikiem 2024.

Megahity października

Hitami TVP VOD w październiku 2025 okazały się uwielbiane przez widzów seriale Telewizji Polskiej, takie jak "Rodzinka.pl" i "M jak miłość" oraz popularny show rozrywkowy "Rolnik szuka żony". Tuż za nimi uplasowała się nowość TVP z jesieni 2025 – serial oryginalny "Drelich". Wśród najpopularniejszych treści października znalazł się także pierwszy internetowy format "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", będący integralną częścią najnowszej edycji "The Voice of Poland".

Ogromna oglądalność w TVP

We wrześniu kultowy serial Telewizji Polskiej "Rodzinka.pl" wrócił po kilku latach z nowym sezonem i od razu osiągnął rekordowe wyniki oglądalności. "Srebrzysta wróżka", czyli pierwszy odcinek najnowszej serii, okazał się najchętniej oglądaną produkcją w historii serwisu streamingowego TVP VOD. Łączny czas odtwarzania całej serii przekroczył 1,4 miliona godzin.

Pierwszy po ponad pięciu latach przerwy premierowy odcinek kultowego polskiego serialu "Rodzinka.pl" – oryginalnej produkcji TVP – znokautował konkurencję.

W dniu premiery – w sobotę, 6 września 2025 o godz. 20:00 – serial zobaczyło na antenie TVP2 ponad 1,1 miliona widzów, co jest ogromnym sukcesem.

Serial zanotował 10,5 proc. udziału w paśmie emisji, a co więcej – w swoim paśmie (czyli w godzinach 20:00-20:25) "Rodzinka.pl" pokonała nawet ubiegłoroczny "The Voice of Poland" – odcinek wyemitowany 7 września 2024 roku zgromadził w tychże godzinach nieco ponad 900 tys. widzów.

Najlepszy wynik w historii TVP VOD

Z kolei w streamingu łączny czas odtwarzania epizodu, który miał premierę w sobotę, 6 września 2025 roku, do środy, 18 września br. przekroczył już 208 tysięcy godzin. To najlepszy wynik w historii serwisu TVP VOD. Łączny czas odtwarzania całej serii przekroczył 1,4 mln godzin.

Gdzie i kiedy oglądać serial?

Nowe odcinki "Rodzinki.pl" Telewizja Polska emituje w każdą sobotę o godz. 20.00 w TVP2. Natomiast w TVP VOD premierowe odcinki są dostępne z tygodniowym wyprzedzeniem względem emisji linearnej. W serwisie streamingowym Telewizji Polskiej można obejrzeć wszystkie sezony serialu.

Numer jeden na VOD

"Rodzinka.pl" ogólnie bardzo dobrze ogląda się też w TVP VOD – pod względem liczby użytkowników odtwarzających serial zajął w serwisie streamingowym Telewizji Polskiej pierwsze miejsce w ostatnią niedzielę, w miniony weekend, był też numerem 1 w całym poprzednim tygodniu.

O czym jest nowy sezon?

We wrześniu uwielbiana rodzina Boskich wróciła do TVP2 po kilkuletniej przerwie w premierowym odcinku 17. sezonu. Co będzie dalej? "Natalia próbuje się odnaleźć w nowej codzienności, po wyprowadzce najstarszych synów. Pomoże jej w tym psycholog. Ludwik niepokoi się o Kacpra, który stał się samotnikiem. Jak to zmienić? Tymczasem Tomek i Magda spodziewają się kolejnego już dziecka, a Kuba spędza noc z mocno nieszablonową dziewczyną..." – informuje TVP.

O czym opowiada serial?

Boscy są po trzydziestce i mają trójkę dzieci. Poznali się jeszcze na studiach i od tej pory stanowią zgodne i kochające się małżeństwo. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, a owocem ich miłości był Tomek. Niedługo później na świat przyszedł ich kolejny syn Jakub. Średnia latorośl to, w odróżnieniu od najstarszej, typ sportowca i maniak deskorolki. Najmłodszy ośmioletni syn Kacper lubi podkreślać, że z racji wieku wszystko mu się należy. Boscy mieszkają pod Warszawą w przestronnym, kupionym na kredyt domu. Pieczę nad rodziną sprawuje Ludwik, który jest architektem i pracuje w domu. Natalia Boska po kilkuletniej przerwie zawodowej, którą poświęciła na wychowanie dzieci, wraca do pracy. Przed Natalią otwierają się nowe perspektywy…

Kto występuje w serialu?

Główne role grają Małgorzata Kożuchowska (Natalia Boska), Tomasz Karolak (Ludwik Boski), Maciej Musiał (Tomasz Boski), Adam Zdrójkowski (Jakub Boski) i Mateusz Pawłowski (Kacper Boski), a partnerują im Jacek Braciak (Marek Nawrocki), Halina Skoczyńska (Babcia Janina), Michał Grudziński (Dziadek Zenon), Adam Sikora (Filip), Agata Kulesza (Marysia), Daniel Dziorek (Bolo), Emilia Dankwa (Zosia Zalewska) i Olga Kalicka (Magda).

Kto stoi za serialem?

Serial został stworzony przez Patricka Yoka i Dorotę Kośmicką-Gacke. Wśród reżyserów są Adek Drabiński, Karol Klementewicz, Kinga Lewińska, Kristoffer Karlsson Rus, Marcin Ziębiński, Patrick Yoka i Łukasz Kośmicki. Za scenariusz odpowiadają Karol Klementewicz i Kuba Wecsile.