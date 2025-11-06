Spotkać serialowych "Detektywów" będzie można już w najbliższą sobotę, 8 listopada, od godz. 12:00 w Galerii Kazimierz w Krakowie.

Jakie atrakcje czekają na fanów?

Już w najbliższą sobotę Galeria Kazimierz w Krakowie zamieni się w prawdziwe centrum śledcze. Wszystko za sprawą specjalnego wydarzenia, podczas którego fani serialu będą mieli okazję spotkać się z aktorami, zdobyć autografy, a nawet... wcielić się w rolę detektywów.

To będzie niepowtarzalna okazja, by poznać kulisy jednej z najpopularniejszych produkcji telewizyjnych, spotkać twórców oraz aktorów, którzy na co dzień wcielają się w role detektywów. Na wydarzeniu pojawią się Maciej Dębosz, Anna Potaczek, Andrzej Rozmus (Roman Łabaj), Daria Brudnias (Kasia Kowalik), Bartosz Waga (Paweł Drawicz), Jakub Kwaśniewicz (Kuba Nowacki), Gabriela Chęclewska (Maja Korczyk) oraz Robert Snakowski (Oskar Wilkosz).

TVN przygotował dla uczestników wydarzenia szereg atrakcji, które pozwolą przenieść się w świat znany z ekranu. W specjalnie zaaranżowanych strefach znajdą się m.in. przestrzeń do zdjęć w klimacie serialu, a także unikalny escape room, w którym uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności śledcze i spostrzegawczość.

Kiedy i gdzie można oglądać "Detektywów"?

Kultowy serial docu-crime "Detektywi" powrócił we wrześniu z nowymi odcinkami na antenę TVN. W najnowszym sezonie na widzów jak zwykle czekają pełne emocji oraz niespodziewanych zwrotów akcji śledztwa, ale również coraz więcej szczegółów z prywatnego świata bohaterów.

Nowy sezon serialu "Detektywi" jest emitowany od 1 września, od poniedziałku do piątku o godz. 17:55 na antenie TVN. Serial można oglądać także w Playerze.

Kim są bohaterowie serialu?

Zespół biura detektywistycznego Anny Potaczek i Macieja Dębosza niezmiennie udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Ten zgrany duet wraz z Katarzyną Kowalik, Jakubem Nowackim, Maksem Adamskim, Mają Korczyk, Oskarem Wilkowskim i nieodłączną Vegą mogą poszczycić się ogromną skutecznością w rozwiązywaniu spraw, co często nie byłoby też możliwe bez pomocy i współpracy z zaprzyjaźnionymi policjantami śledczymi.

Co się wydarzy w nowym sezonie?

Kolejny sezon "Detektywów" to nowe, intrygujące, pełne zaskakujących zwrotów akcji i często niebezpieczne śledztwa. W premierowych odcinkach Anna Potaczek i Maciej Dębosz zostaną poproszeni o odnalezienie młodego boksera. Szybko okaże się, że sprawa związana jest z ustawianymi, nielegalnymi walkami. W bardzo trudnej sytuacji znajdzie się gnębiona w szkole nastolatka, dziewczyna zniknie, a Katarzyna Kowalik i Maciej Dębosz zderzą się ze zmową milczenia jej koleżanek oraz kolegów. Nowy detektyw – Paweł Drawicz, twardziel, który niejedno widział i przeżył, stanie w obliczu śmierci 10-latka. Wraz z Anną Potaczek będzie też szukał dowodów na niewinność instruktora tańca, oskarżonego o molestowanie nieletnich uczennic. Już pierwszego dnia poczuje, że praca detektywa to ogromne wyzwanie! Jakub Nowacki natomiast wyjaśni zagadkę zaginięcia studenta. Będzie to dla niego wyjątkowa sprawa, ponieważ jego policyjny mentor poświęcił jej rozwiązaniu ostatnie dziesięć lat swego życia.

Nie zabraknie też wątków prywatnych. Katarzyna Kowalik zaangażuje się w kolejne śledztwa detektywistyczne z niezwykłą energią: miłość do komisarza Łabaja doda jej skrzydeł! W pracy może dochodzić między nimi do spięć, ale nikt nie będzie miał wątpliwości, że ta dwójka za sobą szaleje. Los bywa jednak przewrotny... O miłości spróbuje natomiast zapomnieć Jakub Nowacki. Czy w końcu nadejdzie czas na zamknięcie na dobre historii z Dianą?

W jesiennych odcinkach ekipa detektywistyczna po raz kolejny udowodni, że jest niezwykle skuteczna w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek, a wraz z zaprzyjaźnionymi komisarzami z wydziału kryminalnego – Romanem Łabajem, Alicją Krawiec, Moniką Rybińską i Karoliną Woźny – zawsze dotrze do prawdy!