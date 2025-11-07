Katarzyna Wajda już po raz trzeci wciela się w postać Katarzyny Zawiei w serialu "Odwilż", który od połowy października można oglądać na platformie HBO Max. Aktorka wystąpiła w dwóch poprzednich sezonach. Grała także w serialu "Kruk" oraz produkcjach "Ikar. Legenda Mietka Kosza" czy "Jesteś Bogiem".

Katarzyna Wajda jako Zawieja w serialu "Odwilż". Za czym tęskniła aktorka?

Aktorka w rozmowie z Dziennik.pl wyznaje, że stęskniła się za planem zdjęciowym i z przyjemnością po raz kolejny pojawiła się na serialowym komisariacie. Ten komisariat też stał się moim domem. Ja jestem bardzo sentymentalna. Wszystkie miejsca, w których kręciliśmy i powroty do nich uruchamiają we mnie wzruszenie i wspomnienia - mówi Katarzyna Wajda.

Reklama

Katarzyna Wajda o pracy na planie serialu "Odwilż". Co ją kręci?

Dodaje, że nawet, jeśli podczas pracy na planie pojawia się jakaś kontuzja, poobijany bark, czy kostki w ogóle o tym nie myśli. Ja to lubię, trochę mnie to kręci przyznam szczerze - mówi. Strzelanie z pistoletu, bicie się, sceny bójek, kaskaderskie rzeczy, to jest mój żywioł- stwierdza Katarzyna Wajda, w rozmowie Dziennik.pl. Jak zmienia się grana przez nią postać? Jak współpracowało się jej z Xaverym Żuławskim? Czy i jak zmienia się relacja jej bohaterki, czyli Zawiei i Trepy granego przez Bartłomieja Kotschedoffa? Zobaczcie nasze wideo.

Trwa ładowanie wpisu

Serial "Odwilż". Kto występuje w nowym sezonie?

W 3. sezonie serialu "Odwilż" oprócz Katarzyny Wajdy, która gra Zawieję, zobaczymy także Bartłomieja Kotschedoffa w roli Trepy. Oprócz nich w produkcji HBO Max grają również:

Juliusz Chrząstowski - Bogdan Pietrzak

Andrzej Grabowski - Jan Zawieja

Ewa Skibińska - Małgorzata Adamczyk

Wojciech Zieliński - Wojciech Zawieja

Tomasz Schuchardt - Wiktor Molski

Nikodem Rozbicki - Marek Lański

Piotr Trojan - Tomasz Woźniak

Serial "Odwilż". Co wydarzy się w tym sezonie?

Trzeci sezon serialu "Odwilż" skupia się na śledztwie w sprawie handlu fentanylem wśród młodzieży w Szczecinie. Katarzyna Zawieja, zdegradowana do policjantki umundurowanej, wbrew poleceniom angażuje się w sprawę, pracując z nowym partnerem, Tomaszem Woźniakiem. W tle pojawia się także nierozwiązana sprawa Molskiego, a Marek Lański powraca do miasta, mając powiązania z przestępcami.

Oprócz sprawy kryminalnej w 3. sezonie serialu widzowie będą śledzić losy Trepy i Zawiei. Ich związek będzie ewoluował. Ten sezon serialu "Odwilż" liczy 6 odcinków.