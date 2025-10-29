Zasłynął rolą w "Ślepnąc od świateł". Kogo grał Kamil Nożyński?

Kamil Nożyński to polski aktor i raper znany jako Saful. Na szklanym ekranie zadebiutował w 2018 roku, gdy wcielił się w postać Kuby Niteckiego w serialu "Ślepnąc od świateł". To właśnie tą rolą zyskał popularność i uznanie widzów.

Grał w "Ślepnąc od świateł", dołącza do serialu "Przyjaciółki". Kogo zagra?

Teraz Kamil Nożyński dołącza do obsady serialu "Przyjaciółki". W produkcji Polsatu pojawi się w 8. odcinku. Zagra nową, intrygującą postać. Aktor wcieli się w Erwina Lubarta. To około 40-letni mężczyzna, który dwadzieścia lat wcześniej został oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku samochodowego.

Jego oskarżycielem był wówczas Wiktor Jeleński (Paweł Deląg), który rozpoznaje mężczyznę na nagraniu video w telefonie swojego syna i postanawia jeszcze raz powrócić do wydarzeń z minionych lat. Czy uda mu się zawalczyć o sprawiedliwość? Jaką rolę w sprawie odegra żona Wiktora, Patrycja (Joanna Liszowska)?

Pojawi się w hicie Polsatu. Kim jest Kamil Nożyński?

Jako muzyk związany jest z warszawskim zespołem Dixon37, a równolegle prowadzi karierę solową, regularnie wydając single i albumy. Po debiucie w serialu, wystąpił m.in. w filmie „Raport z Auschwitz” (2020), słowackim kandydacie do Oscara, oraz epizodycznie w hollywoodzkiej produkcji "The Old Guard 2" (2025), gdzie główną rolę gra Charlize Theron.