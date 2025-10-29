Serial "Ranczo" to kultowa produkcja TVP, którą widzowie chętnie oglądali i do dziś wspominają z ogromną nostalgią i sympatią. Stacja postanowiła powrócić do tej produkcji i przygotować po latach kolejny 11. sezon tego hitu.

Reżyser "Rancza" uderzył w TVP. Co zarzuca stacji?

W rozmowie z Plejadą reżyser "Rancza", którym jest Wojciech Adamczyk, wyznał, że ma problemy z realizacją swojego projektu. Wszyscy w telewizji bardzo chwalą się "Ranczem", są z niego dumni i nieustannie mówią, że chcą kontynuacji, powrotu, czegoś jeszcze związanego z tym serialem. Ale kiedy przychodzi do konkretów, drzwi nagle się zamykają. Na maile nikt nie odpowiada, o telefonach nawet nie wspominając – mówi Adamczyk.

Nie kryje rozczarowania brakiem postępów w sprawie realizacji nowych odcinków serialu "Ranczo". Jak mówi prace nad scenariuszem są już zrobione, ale przeszkodą jest opieszałość Telewizji Polskiej.

Telewizja otrzymała skorygowany scenariusz, ponieważ od ostatniego odcinka minęło jednak 10 lat. Trzeba było więc wprowadzić pewne zmiany, by uzasadnić chociażby wiek aktorów i dostosować fabułę do nowych realiów. Wiele rzeczy stało się nieaktualnych. Powiedzmy choćby tyle, że dzieci Solejuków to już dziś dorośli mężczyźni. To wymagało zmiany. Złożyliśmy także wstępny kosztorys produkcji. No i tak czekamy na decyzję… - mówi Adamczyk.

TVP wydała oświadczenie. Jak odpowiada na zarzuty reżysera "Rancza"?

TVP wydała oświadczenie, w którym odnosi się do słów reżysera serialu "Ranczo". "Pragniemy zabrać głos w sprawie" - pisze TVP. Stacja zaprzecza, by otrzymała materiały dotyczące kontynuacji serialu. Telewizja Polska do dzisiaj – tj. 28 października 2025 – nie otrzymała żadnych scenariuszy ani kosztorysu do nowych odcinków serialu "Ranczo" - czytamy w oświadczeniu.

Reżyser "Rancza" krótko o oświadczeniu TVP. Co mówi?

Co na to Wojciech Adamczyk? Reżyser odniósł się do tego oświadczenia bardzo krótko. Bez komentarza - powiedział. To oznacza, że nie wiadomo, co dalej z produkcją serialu "Ranczo". Czy TVP i reżyser dojdą do porozumienia? Czas pokaże.