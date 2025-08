We wrześniu na antenie TVP zadebiutuje nowy serial pt. "Zaraz wracam". Będzie to opowieść o perypetiach pracowników Urzędu Gminy w Polskim Polu, którzy zmagają się nie tylko z problemami mieszkańców, ale i swoimi, trudnymi nieraz sprawami. Co ważne, Polskie Pole to miejscowość z ambicjami.

Intrygi, zawirowania i mnóstwo śmiechu

Urzędnicy z Polskiego Pola na czele z wójtem Eligiuszem Czaplą są nad wyraz ambitni. Napędza ich wójt Eligiusz Czapla, który walczy o uzyskanie praw miejskich dla swojej miejscowości. Zgromadził wokół siebie ludzi, którym ufa i którzy, podobnie jak on, z pasją pracują na rzecz mieszkańców Polskiego Pola. Nie znaczy to, że w urzędzie nie kipi od intryg. Perypetie mieszkańców i urzędników są przyczyną wielu zabawnych sytuacji. W sieci już krążą opinie, że serial może być hitem na miarę niezapomnianego i kultowego "Rancza". Zwłaszcza że bohaterem jest wójt o silnej osobowości.

Gwiazdy w obsadzie serialu "Zaraz wracam"

W obsadzie m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Violetta Arlak, Katarzyna Zielińska, Sylwia Juszczak-Krawczyk, Mariusz Kiljan i Marcin Kwaśny. Reżyserem serialu jest Makary Janowski.

Kim jest Makary Janowski?

Makary Janowski jest synem Roberta Janowskiego oraz producentki Katarzyny Kalicińskiej. Pracę na planie rozpoczął przy serialu "Nad rozlewiskiem", gdzie asystował głównemu reżyserowi. W jego filmografii znajdują się także tytuły takie jak "Sąsiedzkie porachunki" i "Jak zostać gwiazdą". Już jako ośmiolatek wiedział, kim chce zostać w przyszłości. Po maturze od razu "wszedł na plan i tak już zostało". Opowiedział o tym, kiedy razem z mamą zjawił się na początku 2025 r. w "Halo tu Polsat".