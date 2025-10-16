"Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium" - napisali producenci w opisie filmu "Druga Furioza".

Powrót do bohaterów wielkiego hitu sprzed czterech lat

"Druga Furioza" to nowa odsłona opowieści o bohaterach hitu "Furioza", który miał premierę w 2021 r. Film zachwycił widzów realizmem, wartką akcja, świetnym aktorstwem. Był mroczny i pełen przemocy. To też opowieść o lojalności, zdradzie i próbie wyrwania się z destrukcyjnego środowisk. Jak wynika z opinii, "Druga Furioza" jest godnym następcą pierwszej części. Drugą część "Furiozy" wyreżyserował, tak samo jak pierwszą, Cyprian T. Olencki. "Druga Furioza" nie jest prostą kontynuacją wątków pokazanych w pierwszej części filmu. Skupia się przede wszystkim na losach Goldena - bardzo chwalony przez widzów Mateusz Damięcki.

Reklama

Reklama

Pierwsza "Furioza" biła rekordy

Po premierze na Netflixie "Furioza" (2021) wspięła się na szczyt światowego box office’u platformy, zajmując pierwsze miejsce aż w 38 krajach, w tym we Francji, Hiszpanii, Brazylii i Szwajcarii. Po raz pierwszy w historii polski film fabularny znalazł się na samym szczycie globalnego rankingu Netfliksa. "Druga Furioza" już pnie się na górę.

Trwa ładowanie wpisu

Gdzie obejrzeć "Drugą Furiozę"?

Film "Druga Furioza" jest już dostępny od 15 października na platformie Netflix. W filmie w reż. Cypriana T. Olenckiego grają: Mateusz Damięcki, Szymon Bobrowski, Pola Gonciarz, Weronika Książkiewicz, Łukasz Simlat, Mateusz Banasiuk, Cezary Łukaszewicz, Konrad Eleryk.