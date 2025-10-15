Agnieszka Kotlarska była modelką. Została także Miss Polski. Pierwszą Polką z tytułem Miss International. Kariera topowej modelki i ikony lat 90. została brutalnie przerwana przez obsesyjnego prześladowcę.

Historią Agnieszki Kotlarczyk opowiadać będzie trzyodcinkowy serial dokumentalny "Zabić Miss". Produkcja ta stworzona została na zlecenie HBO Max.

Tragedia, którą żyła cała Polska. Kim była Agnieszka Kotlarska?

Agnieszka Kotlarska była kimś więcej niż tylko rozpoznawalną twarzą z pierwszych stron gazet. Gdy w 1991 roku, w wieku 19 lat, zdobyła tytuł Miss Polski, a potem jako pierwsza Polka sięgnęła po koronę Miss International, otworzyły się przed nią drzwi największych domów mody.

O pracę z nią zabiegały takie firmy jak: Estée Lauder, Versace czy Chanel. Kotlarska szybko stała się częścią świata, o którym wielu w Polsce mogło jedynie pomarzyć. Jej kariera dawała nadzieję, że nawet w trudnej rzeczywistości transformacji ustrojowej można sięgnąć gwiazd. Niestety, 27 sierpnia 1996 roku, na oczach męża i dwuletniej córki, Agnieszka została brutalnie zamordowana przez obsesyjnego prześladowcę.

"Zabić Miss". O czym jest ten dokument?

"Zabić Miss" to trzyodcinkowy serial dokumentalny, który przedstawia nie tylko intymny portret życia Agnieszki, ale także studium platonicznej miłości, która wymyka się spod kontroli i przeradza w niebezpieczną obsesję. Produkcja ma na celu nie tylko oddanie hołdu ikonie piękna, ale także zwrócenie uwagi na problem stalkingu – zjawisko, które trzy dekady później pozostaje równie aktualne i niebezpieczne.

Śmierć Agnieszki Kotlarskiej była niewątpliwie jedną z najbardziej wstrząsających zbrodni w historii polskiego show-biznesu. Naszym celem było opowiedzenie tej historii w sposób spokojny i wyważony – tak, by oddać hołd polskiej Miss, a jednocześnie pokazać mechanizm niebezpiecznej obsesji, która brutalnie przerwała jej życie. To także opowieść o nieuchronnej traumie, prześladującej najbliższych przez wiele lat – mówi Magda Szczawińska, producentka filmu oraz dyrektorka ds. produkcji dokumentalnych TVN Warner Bros. Discovery.

"Zabić Miss". Kto stoi za serialem?

Reżyserem i współscenarzystą trzyodcinkowego serialu dokumentalnego "Zabić Miss" jest Maciej Bieliński, a współautorką scenariusza – Ewa Wilczyńska, która jest również autorką książki o tej zbrodni.

Za zdjęcia odpowiada Tomasz Ziółkowski, za montaż Agnieszka Białek, a za scenografię Katarzyna Małek. Producentką ze strony HBO Max jest Magda Szczawińska, a producentami wykonawczymi są Sylwester Banaszkiewicz i Marcin Kurek z mediabrigade. Projekt jest współfinansowany przez PISF oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

"Zabić Miss". Kiedy premiera?

Serial dokumentalny "Zabić Miss" ma pojawić się na platformie HBO Max, jak zapowiadają twórcy, jeszcze w tym roku.