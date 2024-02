Na posterunek wróci Eddie Murphy jako Axel Foley w czwartej części słynnej serii "Gliniarz z Beverly Hills", a Jennifer Lopez spróbuje ocalić ludzkość w superprodukcji "Atlas". Fani głośnych seriali Netflix dostaną kolejne sezony "Squid Game", "Bridgertonów", "Dyplomatki" czy "Emily w Paryżu".

Netflix 2024. Najciekawsze nowości

"Awatar: Ostatni Władca Wiatru"

Aktorska wersja kultowego serialu. Chłopiec zwany Awatarem musi okiełznać moce czterech żywiołów, aby uratować pogrążony w wojnie świat i pokonać okrutnych przeciwników.

Premiera: 22 lutego.

"Astronauta"

Ziemskie życie astronauty wysłanego na kraniec galaktyki w poszukiwaniu pradawnego pyłu rozpada się na kawałki. Mężczyzna zaczyna więc rozmawiać z jedynym głosem, który może mu pomóc je odzyskać. Jak się okazuje, należy on do stworzenia z początku czasów kryjącego się w czeluściach jego statku.

Dramat SF na podstawie cenionej czeskiej powieści Jaroslava Kalfařa wyreżyserował Johan Renck ("Czarnobyl"). W rolach głównych wystąpili coraz śmielej poczynający sobie w repertuarze dramatycznym Adam Sandler, Carey Mulligan (nominowana w tym roku do Oscara za rolę w "Maestrze" Netflixa) i Paul Dano.

Premiera: 1 marca.

"Dama"

Gwiazda "Stranger Things" Millie Bobby Brown jako posłuszna podwładna, która zgadza się poślubić przystojnego księcia. Jednak okazuje się, że rodzina królewska zwerbowała ją jako ofiarę, aby spłacić starożytny dług. Wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem musi polegać na swoim sprycie i woli przetrwania…

Film fantasy wyreżyserował Juan Carlos Fresnadillo ("Ocaleni"), zaś w gwiazdorskiej obsadzie poza Brown znaleźli się Nick Robinson, Robin Wright, Angela Bassett, Ray Winstone i Shohreh Aghdashloo.

Premiera: 8 marca.

"Problem trzech ciał"

Serialowa adaptacja kultowej powieści SF chińskiego pisarza Liu Cixina.

Decyzja podjęta w Chinach w latach 60. XX wieku zmusza grupę współczesnych naukowców do zmierzenia się z największym zagrożeniem w historii ludzkości.

W rolach głównych Eiza González, Alex Sharp, Liam Cunningham, John Bradley, Jovan Adepo i Benedict Wong.

Premiera: 21 marca.

"Bridgertonowie", sezon 3

Wygląda na to, że panna Featherington spędziła mnóstwo czasu, wpatrując się w oczy panicza Bridgertona. Ale co z tego wyniknie?

Showrunnerką trzeciego sezonu jest Jess Brownell, a produkcję podzielono tym razem na dwie części - pierwsza zadebiutuje na Netflixie 16 maja, a druga - 13 czerwca.

"Gliniarz z Beverly Hills: Axel F."

Detektyw Axel Foley (Eddie Murphy) znów patroluje ulice Beverly Hills. Razem z córką (Taylour Paige), której życie jest zagrożone, swoim nowym partnerem (Joseph Gordon-Levitt) i dawnymi kumplami, Billym Rosewoodem (Judge Reinhold) i Johnem Taggartem (John Ashton), postanawia udaremnić niecny spisek i mocno podgrzać przy tym atmosferę.

Premiera: 3 lipca.

"Squid Game", sezon 2

Ponownie kilkaset bardzo różnych od siebie osób otrzyma zaproszenia do udziału w tajemniczej grze. Czy wszystkich, jak w sezonie pierwszym, będą łączyć poważne problemy finansowe? Jedno jest pewne: stawka będzie wysoka, a twórcy obiecują nie zawieść fanów światowego fenomenu…

Premiera w październiku.

"A Family Affair"

Niespodziewany romans niesie komiczne konsekwencje dla młodej kobiety, jej matki i jej szefa gwiazdora, którzy przeżywają pasmo perypetii z miłością, seksem i tożsamością w tle.

Tę komedię romantyczną wyreżyserował według własnego scenariusza spec gatunku Richard LaGravenese ("P.S. Kocham Cię", "Zakochany Paryż"), a główne roli zagrali Joey King, Zac Efron, Nicole Kidman i Kathy Bates.

"Cobra Kai", sezon 6

Serialowy sequel klasyka lat osiemdziesiątych. 34 lata po wydarzeniach z filmu "Karate Kid" Daniel LaRusso (Ralph Macchio) i jego dawny przeciwnik - Johnny Lawrence (William Zabka) znów stają do konfrontacji, nie tylko na polu sztuk walki…

Sezon szósty będzie zarazem ostatnim.

"Dyplomatka", sezon 2

W samym środku międzynarodowego kryzysu dyplomatka karierowiczka próbuje pogodzić prestiżową rolę ambasadora Wielkiej Brytanii z burzliwym małżeństwem z gwiazdą polityki.

W drugim sezonie niespodziewanego serialowego hitu powrócą Keri Russell i Rufus Sewell.

"Emily w Paryżu", sezon 4

Emily, ambitna menadżerka z Chicago, dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów.

Tym razem bohaterka grana przez Lily Collins ma - wbrew tytułowi cyklu - przeżyć przygodę… w Rzymie.

Netflix 2024. Pełna lista seriali

"Slam" - 3 marca

"Hot Wheels Let's Race" - 4 marca

"Za jednym zamachem", sezon 2 - 6 marca

"Supersex" - 6 marca

"The Signal LS" - 7 marca

"Książęta", sezon 3 - 11 marca

"Girls5eva", sezon 3 - 14 marca

"The Upshaws", sezon 5 - 18 marca

"Problem trzech ciał" - 21 marca

"Czy to ciasto?", sezon 3 - 29 marca

"The Gentlemen" - marzec

"Ripley" - 4 kwietnia

"A Man in Full" - wiosna

"Buying Beverly Hills", sezon 2 - wiosna

"Bridgertonowie", sezon 3 - 16 maja (część 1), 13 czerwca (część 2)

"Różowe lata 90", sezon 2 - lato

"Gang Zielonej Rękawiczki", sezon 2 - lato

"Squid Game", sezon 2 - październik

"Arcane", sezon 2 - listopad

"American Primeval" - 2024

"Inna ja", sezon 2 - 2024

"Anthracite" - 2024

"The Asunta Case" - 2024

"The Believers" - 2024

"Black Doves" - 2024

"Bodkin" - 2024

"Cobra Kai", sezon 6 - 2024

"Crooks" - 2024

"Dead Boy Detectives" - 2024

"Dekameron" - 2024

"Dyplomatka", sezon 2 - 2024

"Echoes of the Past" - 2024

"Szkoła dla elity", sezon 8 - 2024

Netflix 2024. Pełna lista filmów

"Orion i ciemność" - 2 lutego

"Lover, Stalker, Killer" - 9 lutego

"Players" - 14 lutego

"Einstein i bomba" - 16 lutego

"Tyler Perry's Mea Culpa" - 23 lutego

"Przez moje okno 3: Znów cię widzę" - 23 lutego

"Code 8, część 2" - 28 lutego

"Astronauta" - 1 marca

"Dama" - 8 marca

"Irish Wish" - 15 marca

"Shirley" - 22 marca

"The Casagrandes Movie" - 22 marca

"The Beautiful Game" - 29 marca

"Woody Woodpecker Goes to Camp" - 12 kwietnia

"Rebel Moon 2" - 19 kwietnia

"Unfrosted: The Pop-Tart Story" - 3 maja

"Mother of the Bride" - 9 maja

"Thelma the Unicorn" - 17 maja

"Hit Man" - 7 czerwca

"The Union" - 16 sierpnia

"Gliniarz z Beverly Hills: Axel F." - 3 lipca

"Trigger Warning" - lato

"Atlas" - 2024

"Back in Action" - 2024

"Carry On" - 2024

"A Family Affair" - 2024

"Gut Health: The secret Science of Eating" - 2024

"His Three Daughters" - 2024

"Incoming" - 2024

"It's What's Inside" - 2024

"Joy" - 2024

"Lonely Planet" - 2024

"Meet Me Next Christmas" - 2024

"Out Little Secret" - 2024

"Rez Ball" - 2024

"Scoop" - 2024

"Six Triple Eight" - 2024

"Spellbound" - 2024

"The Deliverance" - 2024

"The Imaginary" - 2024

"The Piano Lesson" - 2024

"The Shadow Strays" - 2024

"The Tearsmith" - 2024

"That Christmas" - 2024

"Platforma 2" - 2024

"Time Cut" - 2024

"Ultraman Rising" - 2024

"Uglies" - 2024

"What Jennifer Did" - 2024

"Woman of the Hour" - 2024