Disney+ zapowiedział premierę drugiego, wyczekiwanego przez fanów sezonu serialu "Nadzwyczajna".

"Nadzwyczajna". O czym będzie 2. sezon?

Drugi sezon "Nadzwyczajnej" rozpoczyna się dokładnie tam, gdzie zakończyła się pierwsza część. Jen (Máiréad Tyers) zapisuje się do kliniki mocy, gdzie szybko odkryje, jak trudny i wyboisty może być proces oswajania się ze swoimi specjalnymi zdolnościami. Jakby tego było mało – jej chłopak Jizzlord (Luke Rollason) nieoczekiwanie odkrywa szokujące informacje na temat swojej przeszłości. Natomiast Kash (Bilal Hasna) i Carrie (Sofia Oxenham) starają się dojrzale podejść do kwestii swojego rozstania, co jest tym trudniejsze, że nadal mieszkają pod jednym dachem! Wygląda na to, że Jen i cała ekipa mają do czynienia z nowym poziomem dorosłości i chaosem, na który nikt z nich nie jest przygotowany.

"Nadzwyczajna". Lubiana obsada i nowe twarze

Siobhán McSweeney i Robbie Gee powrócą w drugim sezonie jako Mary i Ian – mama i ojczym Jen. W tym sezonie w nowej obsadzie znaleźli się też Julian Barrett w roli George'a, trenera Jen w Discovery Clinic; Rosa Robson jako Nora, tajemnicza osoba z przeszłości Jizzlorda; Kwaku Mills jako Clark, nowy kolega Carrie z pracy; oraz Derek Jacobi, który pojawi się w specjalnej roli epizodycznej.

Za scenariusz drugiego sezonu "Nadzwyczajnej" odpowiada twórczyni serialu Emma Moran, a reżyserami są Toby MacDonald i Jennifer Sheridan. Producentami wykonawczymi "Nadzwyczajnej" są Sally Woodward Gentle i Lee Morris z ramienia Sid Gentle Films oraz Charles Dawson, Johanna Devereaux i Emma Moran. Charlie Palmer i Abíólá Rufai-Awójídé są producentami serialu.

"Nadzwyczajna". Kiedy premiera 2. sezonu?

Premiera drugiej serii "Nadzwyczajnej" w Disney+ nastąpi 6 marca.