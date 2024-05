To już oficjalne – rozpoczynamy wspólne odliczanie do startu Maxa, który zadebiutuje na polskim rynku już 11 czerwca, czyli za nieco ponad miesiąc. Z każdą chwilą jesteśmy coraz bliżej wielkiej premiery. Każdy element platformy, od bogatej oferty treści po innowacyjny design strony i unikalne systemy rekomendacji, został starannie dopracowany, z myślą o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników. Nie możemy się doczekać chwili, gdy zobaczą i doświadczą tego, co dla nich przygotowaliśmy – mówi Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.

Dwukrotnie większa oferta niż HBO Max

Na szeroką ofertę programową Max mają się składać się seriale i filmy pokazywane wkrótce po premierach kinowych, produkcje dokumentalne oraz kultowe programy telewizyjne i międzynarodowe wydarzenia sportowe

Max zapewni subskrybentom ponad dwukrotnie większą bibliotekę treści w porównaniu z HBO Max. Serwis streamingowy zaoferuje użytkownikom także dostęp do najpopularniejszych kanałów telewizyjnych w różnych kategoriach tematycznych, w tym do kluczowych lokalnych i globalnych stacji newsowych – TVN24 i CNN.

Ogromnie się cieszę, mogąc podzielić się ekscytującą informacją, że wejście Max na polski rynek nastąpi już w czerwcu. Max będzie platformą, na której użytkownicy znajdą niezrównaną bibliotekę treści – najlepsze światowe i polskie filmy oraz seriale. Mam nadzieję, że dostarczą one naszym widzom mnóstwo rozrywki, niezapomniane emocje i wzruszenia (…). Chcemy stać się platformą pierwszego wyboru, na której każdy odbiorca znajdzie dla siebie niezliczone tytuły filmowe, dokumentalne, serialowe, telewizyjne, a ponadto sport, informacje i programy dla dzieci – mówiła wcześniej Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.

Max będzie dostępny w 25 krajach w Europie. Globalny zasięg serwisu obejmie łącznie 65 państw.

Zaawansowana opcja personalizacji

Platforma ma umożliwić subskrybentom korzystanie z opcji personalizacji, które pozwalają dostosować Max do indywidualnych preferencji użytkowników.

W Max stworzymy przestrzeń, w której każdy znajdzie coś wyjątkowego dla siebie. Głęboko wierzę w to, że Max będzie inspirować i angażować użytkowników w Polsce, tak, jak z sukcesem robi to w USA i Ameryce Łacińskiej. Jesteśmy na progu czegoś wielkiego – unikatowego połączenia naszych najważniejszych marek, czyli HBO, Warner Bros. oraz uniwersum DC, z najpopularniejszymi wśród widzów produkcjami lokalnymi. Max to wyjątkowa oferta dostępna zarówno w formie "na żądanie", jak i kanałów linearnych. Max będzie niezrównany pod względem contentowym i bardzo konkurencyjny cenowo– podkreśla Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w TVN Warner Bros. Discovery.

"Diuna: Część druga" i inne wielkie hity

Na platformie Max, już 17 czerwca, zadebiutuje długo oczekiwany drugi sezon serialu HBO Original "Ród Smoka".

Subskrybenci Max zyskają dostęp do najwyższej jakości rozrywki – filmów takich jak "Barbie" czy "Wonka", a także oryginalnych produkcji HBO – "Detektyw: Kraina nocy", "Reżim", "Sympatyk". W przyszłości na platformie pojawią się także wyczekiwane seriale Max Original, takie jak drugi sezon "Odwilży" Xawerego Żuławskiego oraz "Diuna: Część druga".

Jeszcze w tym roku w serwisie zadebiutują także polskie dokumenty Max Original – "Król Zanzibaru", "Łowcy skór" czy "Hope" Martyny Wojciechowskiej. Max w Polsce pracuje także nad dwoma nowymi produkcjami serialowymi, do których zdjęcia rozpoczną się już wkrótce.

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024

Na platformie Max będzie można zobaczyć także Letnie Igrzyska Olimpijskich Paris 2024. To wydarzenie przyciąga przed ekrany setki milionów ludzi z całego świata i cieszy się najwyższym zainteresowaniem kibiców wielu dyscyplin sportowych niemal wszystkich państw na świecie. Będzie to pierwsze tak spektakularne wydarzenie sportowe, do transmisji którego dostęp będą mieli wszyscy subskrybenci platformy Max.

Trzy pakiety do wyboru

W Polsce Max zaoferuje trzy różne pakiety, z możliwością wykupienia subskrypcji miesięcznej lub rocznej oraz pakiet dodatkowy "Kanały TV i Sport" za miesięczną opłatą. Dostęp do transmisji z Igrzysk Olimpijskich Paris 2024 będzie obejmował wszystkie pakiety, co oznacza, że każdy użytkownik platformy uzyska pełny dostęp do najlepszych relacji z największego święta sportu. Pakiet dodatkowy "Kanały TV i Sport" będzie mógł dokupić każdy użytkownik subskrybujący platformę. Kanały i treści dostępne na żywo w ramach każdego z pakietów mogą zawierać reklamy.

Pakiet podstawowy:

Cechuje go bardziej przystępna cena, a więc większa dostępność najwyższej jakości treści przy ograniczonej liczbie reklam. Taka usługa znana jest już polskim użytkownikom Playera, który jest lokalnym pionierem w zastosowaniu rozwiązań łączących tańsze subskrypcje z limitowaną liczbą wyświetlanych reklam.

Oglądnie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Pakiet Standard:

Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Możliwość pobrania do 30 tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiet Premium:

Najlepsze doświadczenie oglądania seriali, filmów i programów.

Oglądnie seriali, filmów i programów na czterech obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach.

Możliwość pobrania do 100 dostępnych tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiet dodatkowy "Kanały TV i Sport":