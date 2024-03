"Problem trzech ciał". Powód gniewu Chińczyków

Wściekłość w Państwie Środka wzbudziła scena otwierająca serial, podczas której profesor fizyki Ye Zhetai (Perry Yung) z pekińskiego Uniwersytecie Tsinghua zostaje w 1966 roku oskarżony przez Czerwoną Gwardię o nauczanie "kontrrewolucyjnej teorii Wielkiego Wybuchu", po czym skatowany na śmierć na oczach tłumu.

CNN donosi, że chińskie media uważają, że sekwencja celowo przedstawia Chiny w złym świetle, a że mowa o prologu serialu, zachodni widz zostaje już od progu "nastawiony negatywnie" przeciw Pekinowi.

Chińska prasa krytykuje ponadto rzekomą "polityczną poprawność" dzieła, mającą przejawiać się w przeniesieniu fabuły do Londynu i zatrudnieniu obsady zróżnicowanej etnicznie.

"Problem trzech ciał". Aktorka na "czarnej liście" Chin?

Rosalind Chao, wcielająca się w Ye Wenjie, córkę zamordowanego profesora, na łamach "The Hollywood Reporter" broni produkcji przed zarzutami.

"Bardzo mi się podoba umiędzynarodowienie tej historii, przez co zyska ona jeszcze szerszą widownię. Zapewne zostanę za te słowa wpisana na czarną listę w Chinach, ale ni nie chcą tam rozmawiać o rewolucji (z 1966 roku - przyp. red.). To temat tabu, mimo że stanowi ogromną część historii. To ekscytujące, że można o niej opowiedzieć w konwencji science fiction" - uważa gwiazda.

"Problem trzech ciał". O czym opowiada serial?

"Problem trzech ciał" to thriller inspirowany fantastycznonaukową powieścią chińskiego pisarza Liu Cixina.

Decyzja młodej kobiety w Chinach w latach 60. XX wieku odbija się echem w przestrzeni i czasie aż po dzień dzisiejszy. Kiedy prawa natury w niewytłumaczalny sposób ujawniają się na ich oczach, zgrana grupa genialnych naukowców łączy siły z niesztampowym detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.

Za produkcję serialu odpowiadają twórcy David Benioff i D.B. Weiss ("Gra o tron") oraz Alexander Woo ("Prawdziwa krew").

W obsadzie poza Rosalind Chao znaleźli się Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong oraz Jonathan Pryce.