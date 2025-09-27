"Nowokaina" od 15 października będzie dostępna dla abonentów platformy SkyShowtime.

Gdzie wypożyczyć?

Film "Nowokaina" wciąż jest dostępny do wypożyczenia w serwisach MEGOGO (13,99 zł), Prime Video (14,99 zł), Premiery CANAL+ i Rakuten TV (po 17,99 zł) oraz Player (18 zł).

Kto stoi za filmem?

Film "Nowokaina" wyreżyserowali Dan Berk i Robert Olsen ("Złoczyńcy", "Plaga wampirów 2", "Ciało") według scenariusza Larsa Jacobsona ("Baby Blues").

Kto występuje w filmie?

W roli głównej występuje znany fanom kultowego serialu "The Boys" Jack Quaid, a partnerują mu Amber Midthunder ("Predator: Prey"), Ray Nicholson ("Uśmiechnij się 2"), Jacob Batalon ("Spider-Man: Homecoming") i Betty Gabriel ("Uciekaj!").

O czym jest film?

Okres przedświąteczny w słonecznym San Diego to idealny moment, by wyznać swoje uczucia. Nathan (Jack Quaid), pracownik banku, od dawna podkochuje się w jednej z kasjerek, Sherry. Pewnego dnia w placówce dochodzi do napadu, a jego wybranka (Amber Midthunder) zostaje wzięta do niewoli jako zakładniczka napastników. Bohater bez wahania postanawia uratować dziewczynę, a rzadka choroba genetyczna, na którą cierpi mężczyzna, staje się jego największym sprzymierzeńcem w walce o miłość.

"Nowokaina" bardzo spodobała się na świecie (81 proc. pozytywnych recenzji na portalu RottenTomatoes), choć polscy krytycy tradycyjnie byli mniej pobłażliwi dla szalonej formuły filmu (średnia ocen na Filmwebie to tylko 5.9).

Co ciekawe, film o 18-milionowym budżecie zarobił w kinach na całym świecie drugie tyle.