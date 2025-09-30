Od 22 października o godz. 21:55 widzowie Romance TV będą mogli przypomnieć sobie pierwsze cztery odcinki serialu "Dr Nice", zaś od 28 października o tej samej porze telewizja pokaże premierowe odsłony przygód genialnego chirurga Moritza Neissa, w którego wcielił się Patrick Kalupa.

Kim jest Dr Nice?

Dr Nice jest obiektem kobiecych westchnień i doskonałym chirurgiem. Jednak wypadek i kontuzja ręki kończą jego karierę. Potem spadek, którym okazuje się być córka, sprowadza go nad Zatokę Flensburską.

"Dr Nice – Złamane serca"

Premiera odcinka: 28 października, godz. 21:55.

Dr Nice i jego córka Lea uczestniczą w wędkarskiej wyprawie. Dochodzi do okropnego wypadku. Haczyk wędki ciężko rani twarz Mimi, organizatorki wypadu. Nice chce ją zoperować wbrew woli doktora Schmidtkego.

"Dr Nice – Kołatanie serca"

Premiera odcinka: 29 października, godz. 21:55.

Już pierwszego dnia pracy w szpitalu Förde w Flensburgu Dr Nice łamie prawą rękę. Rodzi to obawy o regresję jego urazu dłoni. Co więcej, zostaje on hospitalizowany, a opiekę nad nim sprawuje doktor Schmidtke…

"Dr Nice – Stare blizny"

Premiera: 30 października, godz. 21:55.

Dr Nice wrócił! Powstał z martwych. Jednak to, co przeżył, pozostawiło ślad na jego psychice. Nikt nie wierzy, że znów będzie mógł pracować jako lekarz. Nice musi się nauczyć żyć z traumą. Z traumą, której jego zdaniem nie ma. Szorstkie zachowanie wobec otoczenia mówi jednak coś innego. Nie przeszkadza to jednak Nice'owi w przejęciu trudnego, medycznego przypadku.

"Dr Nice – Miękkie kolana"

Premiera: 31 października, godz. 21:55.

Dr Moritz Neiss powrócił do rutyny dnia powszedniego. Przychodnia pracuje, jego oddział szpitalny również. Jednak dr Schmidtke widzi to inaczej i zmusza Nice'a do poddania się badaniom psychiatrycznym. Schmidtke jest zdania, że Nice potrzebuje pomocy przy przepracowaniu swoich przeżyć. Odmowa będzie oznaczać wykreślenie Nice'a z programu dla lekarzy rodzinnych i zgłoszenie w dyrekcji szpitala. Nice uważa, że to szykany, ale musi ugiąć się przed Schmidtke.

"Dr Nice – Płonące serca"

Premiera: 3 listopada, godz. 21:55.

W czasie przygotowań do strażackiego święta dochodzi do katastrofy. Wybucha pożar, a podczas akcji gaśniczej kapitan Lüders doznaje ciężkich poparzeń. Na szczęście na miejscu jest doktor Nice i udziela mu pierwszej pomocy. W szpitalu wybucha kolejna kłótnia z doktorem Schmidtke, ponieważ poparzenia i przeszczepy to specjalność Nice'a.