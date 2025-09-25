Ośmioodcinkowy serial "Specjalistka" ("The Savant") miał zadebiutował dwoma odcinkami w piątek, 26 września na platformie Apple TV+.

Wstrzymana premiera

Niespodziewanie, tuż przed planowaną premierą, serial Apple TV+ został wstrzymany. Platforma nie podała oficjalnego powodu decyzji, jednak tajemnicą poliszynela jest, że ma ona związek z zamachem na Charliego Kirka. Już w pierwszym odcinku mamy do czynienia z masową strzelaniną i scenami, w których pojawia się snajper. Apple TV+ w myśl poprawności politycznej chce zatem uniknąć nieprzyjemnych skojarzeń.

Rozczarowanie gwiazdy serialu

Z decyzją platformy nie zgadza się gwiazda serialu. Jessica Chastain w wydanym oświadczeniu nie ukrywa rozczarowania. "Bardzo sobie cenię współpracę z Apple. Jednak nie jesteśmy zgodni co do decyzji o wstrzymaniu premiery. W ciągu ostatnich pięciu lat, odkąd tworzymy ten serial, byliśmy świadkami niestety dużej liczby aktów przemocy w USA: próby porwania gubernator Michigan Gretchen Whitmer; ataku na Kapitol 6 stycznia; prób zamachu na prezydenta Trumpa; politycznych zabójstw przedstawicieli Partii Demokratycznej w Minnesocie; ataku na męża spikerki Nancy Pelosi; zabójstwa konserwatywnego komentatora Charliego Kirka; ostatniej strzelaniny w stacji telewizyjnej ABC w Kalifornii oraz ponad 300 strzelanin w szkołach w całym kraju. Te zdarzenia, choć nie obejmują całego spektrum przemocy, jakiej byliśmy świadkami w Ameryce, ilustrują szerszy sposób myślenia, który przekracza podziały polityczne i musi zostać skonfrontowany. Nigdy nie unikałam trudnych tematów i choć chciałabym, aby ten serial nie był tak aktualny, niestety jest. Opowiada bowiem o bohaterach, którzy każdego dnia pracują, aby powstrzymywać przemoc, zanim do niej dojdzie, a oddanie czci ich odwadze wydaje się dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Zatem choć szanuję decyzję Apple o tymczasowym wstrzymaniu premiery, pozostaję pełna nadziei, że serial wkrótce dotrze do widzów" – napisała gwiazda na Instagramie.

O czym jest serial?

Serial opowiada historię tajnej agentki Jodi Goodwin, znanej jako tytułowa "Specjalistka", która infiltruje internetowe grupy szerzące nienawiść – po to, aby powstrzymać ekstremistów, zanim przejdą do działań w świecie rzeczywistym.

W pierwszym odcinku po masowej strzelaninie Jodi Goodwin coraz mocniej odczuwa, jak bardzo życie tajnej agentki odbija się na jej psychice.

W drugim odcinku aresztowanie ekstremisty wywołuje rozmowy o możliwym odwecie. Jodie rozpoczyna śledztwo, aby nie dopuścić, żeby sytuacja wymknęła się spod kontroli i doszło do publicznego ujawnienia prywatnych danych (tzw. doxingu).

Kto występuje w filmie?

Oprócz zdobywczyni Oscara Jessiki Chastain ("Wróg numer 1", "Gra o wszystko", "Służące"), w serialu występują również Nnamdi Asomugha ("Bankier", "Harriet", "Beasts of No Nation"), Cole Doman ("Przyjęcie urodzinowe Henry'ego Gamble", "Mieszaniec", "Mój pierwszy film"), Jordana Spiro ("Zabójcze umysły", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna", "Ozark"), Trinity Lee Shirley ("Da Bottomz"), Toussaint Francois Battiste oraz gościnnie Pablo Schreiber ("13 godzin: Tajna misja w Benghazi", "Skok stulecia", "Drapacz chmur") i Dagmara Domińczyk ("Black Rabbit", "Priscilla", "Sukcesja").

Kto stoi za filmem?

Produkcja pochodzi od FIFTH SEASON. Producentkami wykonawczymi są Jessica Chastain i Kelly Carmichael w imieniu Freckle Films. W zespole producenckim są także zdobywca nagrody Emmy Alan Poul ("Sześć stóp pod ziemią", "Tokyo Vice"), nominowana do Emmy Melissa James Gibson ("Anatomia skandalu", "House of Cards", "Amerykanie") oraz dziewięciokrotny zdobywca Emmy i dwukrotny laureat nagrody DGA Matthew Heineman ("Prywatna wojna", "Jon Batiste: Amerykańska symfonia", "W krainie karteli"). David Levine i Garrett Kemble są producentami wykonawczymi w imieniu Anonymous Content. Andrea Stanley, autorka działu reportażu w "Cosmopolitanie", która stoi za całą historią, pełni funkcję konsultantki.

Matthew Heineman stanął także za kamerą wszystkich odcinków. Co ciekawe, zdjęcia zrealizowali Polacy – dwukrotny laureat Oscara Janusz Kamiński ("Czas wojny", "Raport mniejszości", "Lista Schindlera") oraz Bartosz Nalazek ("Szepty z zaświatów", "Co będzie dalej?", "Śubuk").