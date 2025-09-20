Pierwszy po ponad pięciu latach przerwy premierowy odcinek kultowego polskiego serialu "Rodzinka.pl" – oryginalnej produkcji TVP – znokautował konkurencję.

Ogromna oglądalność w TVP

W dniu premiery – w sobotę, 6 września 2025 o godz. 20:00 – serial zobaczyło na antenie TVP2 ponad 1,1 miliona widzów, co jest ogromnym sukcesem.

Serial zanotował 10,5 proc. udziału w paśmie emisji, a co więcej – w swoim paśmie (czyli w godzinach 20:00-20:25) "Rodzinka.pl" pokonała nawet ubiegłoroczny "The Voice of Poland" – odcinek wyemitowany 7 września 2024 roku zgromadził w tychże godzinach nieco ponad 900 tys. widzów.

Najlepszy wynik w historii TVP VOD

Z kolei w streamingu łączny czas odtwarzania epizodu, który miał premierę w sobotę, 6 września 2025 roku, do środy, 18 września br. przekroczył już 208 tysięcy godzin. To najlepszy wynik w historii serwisu TVP VOD. Łączny czas odtwarzania całej serii przekroczył 1,4 mln godzin.

Gdzie i kiedy oglądać serial?

Nowe odcinki "Rodzinki.pl" Telewizja Polska emituje w każdą sobotę o godz. 20.00 w TVP2. Natomiast w TVP VOD premierowe odcinki są dostępne z tygodniowym wyprzedzeniem względem emisji linearnej. W serwisie streamingowym Telewizji Polskiej można obejrzeć wszystkie sezony serialu.

Numer jeden na VOD

"Rodzinka.pl" ogólnie bardzo dobrze ogląda się też w TVP VOD – pod względem liczby użytkowników odtwarzających serial zajął w serwisie streamingowym Telewizji Polskiej pierwsze miejsce w ostatnią niedzielę, w miniony weekend, był też numerem 1 w całym poprzednim tygodniu.

O czym jest nowy sezon?

We wrześniu uwielbiana rodzina Boskich wróciła do TVP2 po kilkuletniej przerwie w premierowym odcinku 17. sezonu. Co będzie dalej? "Natalia próbuje się odnaleźć w nowej codzienności, po wyprowadzce najstarszych synów. Pomoże jej w tym psycholog. Ludwik niepokoi się o Kacpra, który stał się samotnikiem. Jak to zmienić? Tymczasem Tomek i Magda spodziewają się kolejnego już dziecka, a Kuba spędza noc z mocno nieszablonową dziewczyną..." – informuje TVP.

O czym opowiada serial?

Boscy są po trzydziestce i mają trójkę dzieci. Poznali się jeszcze na studiach i od tej pory stanowią zgodne i kochające się małżeństwo. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, a owocem ich miłości był Tomek. Niedługo później na świat przyszedł ich kolejny syn Jakub. Średnia latorośl to, w odróżnieniu od najstarszej, typ sportowca i maniak deskorolki. Najmłodszy ośmioletni syn Kacper lubi podkreślać, że z racji wieku wszystko mu się należy. Boscy mieszkają pod Warszawą w przestronnym, kupionym na kredyt domu. Pieczę nad rodziną sprawuje Ludwik, który jest architektem i pracuje w domu. Natalia Boska po kilkuletniej przerwie zawodowej, którą poświęciła na wychowanie dzieci, wraca do pracy. Przed Natalią otwierają się nowe perspektywy…

Kto występuje w serialu?

Główne role grają Małgorzata Kożuchowska (Natalia Boska), Tomasz Karolak (Ludwik Boski), Maciej Musiał (Tomasz Boski), Adam Zdrójkowski (Jakub Boski) i Mateusz Pawłowski (Kacper Boski), a partnerują im Jacek Braciak (Marek Nawrocki), Halina Skoczyńska (Babcia Janina), Michał Grudziński (Dziadek Zenon), Adam Sikora (Filip), Agata Kulesza (Marysia), Daniel Dziorek (Bolo), Emilia Dankwa (Zosia Zalewska) i Olga Kalicka (Magda).

Kto stoi za serialem?

Serial został stworzony przez Patricka Yoka i Dorotę Kośmicką-Gacke. Wśród reżyserów są Adek Drabiński, Karol Klementewicz, Kinga Lewińska, Kristoffer Karlsson Rus, Marcin Ziębiński, Patrick Yoka i Łukasz Kośmicki. Za scenariusz odpowiadają Karol Klementewicz i Kuba Wecsile.