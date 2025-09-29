Ośmioodcinkowy serial "The Iris Affair" pojawi się w całości jeszcze w 2025 roku wyłącznie w SkyShowtime.

Kto stoi za serialem?

Twórcą i scenarzystą "The Iris Affair" jest Neil Cross ("Luther"), a za reżyserię odpowiadają Terry McDonough ("Breaking Bad", "Zadzwoń do Saula") i Sarah O'Gorman ("Dżentelmen w Moskwie", "Wiedźmin").

Reklama

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Niamh Algar ("Mary & George", "The Virtues"), Tom Hollander ("Biały Lotos", "Konflikt: Capote kontra socjeta") i Kristofer Hivju ("Gra o tron", "Turysta").

O czym jest serial?

Serial śledzi losy Iris Nixon (Niamh Algar), tajemniczej geniuszki rozwiązującej w sieci serię skomplikowanych zagadek. Kiedy trafia na florencki plac, spotyka tam charyzmatycznego przedsiębiorcę Camerona Becka (Tom Hollander). Ten proponuje jej współpracę, by rozgryźć zasady działania niezwykle potężnej i ściśle tajnej technologii. Zaintrygowana Iris przyjmuje ofertę. Kiedy jednak zdaje sobie sprawę, z jak wieloma niebezpieczeństwami wiąże się to zadanie, kradnie dziennik zawierający sekwencję aktywującą urządzenie i znika bez śladu. Rozpoczyna się bezwzględny pościg, wiodący od opuszczonej chaty na Sardynii po tętniące życiem ulice Rzymu. Cameron depcze Iris po piętach, a oboje rozgrywają niebezpieczną grę, w której zaufanie może wiele kosztować, a porażka ma katastrofalne skutki.

"The Iris Affair" to zdaniem SkyShowtime "świetnie nakręcony, trzymający w napięciu thriller, w którym dwa genialne umysły mierzą się w śmiertelnie niebezpiecznej grze, a wszystko rozgrywa się w malowniczej włoskiej scenerii".

Reklama

Serial już budzi duże zainteresowanie – fani kryminałów przewidują w sieci hit na miarę "Luthera".