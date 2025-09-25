Światowa premiera "Nosferatu" Eggersa odbyła się 25 grudnia 2024 roku, w Polsce film miał wejść na ekrany miesiąc później, 24 stycznia 2025, jednak ostatecznie premierę jeszcze przesunięto na 21 lutego.

Błyskawiczna premiera VOD

W maju, już dwa i pół miesiąca po premierze kinowej, film można było oglądać w wypożyczalniach VOD, gdzie zadebiutował od razu na podium najpopularniejszych produkcji.

Premiera w abonamencie

Teraz jednak, od drugiej połowy września, hit mogą już oglądać także abonenci platformy streamingowej SkyShowtime.

Najbardziej wyczekiwany film w Polsce

Być może ta przesuwana kinowa premiera wpłynęła na to, że żadnego filmu w Polsce nie wypatrywano tak bardzo. Na portalu Filmweb "Nosferatu" zajął 1. miejsce wśród najbardziej wyczekiwanych tytułów – chęć obejrzenia filmu zadeklarowało grubo ponad 28 tys. użytkowników. Warto nadmienić, że drugi w kolejności wyczekiwany film, kontrowersyjny musical "Emilia Pérez" zgromadził "tylko" ponad 17 tys. oczekujących, a na podium uplasował się jeszcze głośny obraz SF "Mickey 17" z Robertem Pattinsonem.

Postać kobieca w centrum wydarzeń

Eggers od początku zapowiadał, że nie interesuje go typowy remake, lecz zupełnie nowe spojrzenie na gotycki horror. W przeciwieństwie do oryginału film koncentruje na postaci Ellen Hutter, granej tym razem przez Lily-Rose Depp. Reżyser słynie z mocnych autorskich wizji, jak "Lighthouse" czy "Wiking", zatem nie było powodów, by nie wierzyć w jego zapewnienia – i tak w istocie się stało.

Poza córką Johnny'ego Deppa w gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się Willem Dafoe, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson i Emma Corrin i Ralph Ineson.

Najładniejszy horror roku

Mówienie o horrorze "ładny" może się wydawać nadużyciem, ale w przypadku "Nosferatu" jest jak najbardziej na miejscu. O ile bowiem głosy co do tego, czy mamy do czynienia z najlepszym horrorem roku, są podzielone, tak nikt nie kwestionuje tego, że film Eggersa to najbardziej stylowy horror roku.

Już sam charakter czterech nominacji do Oscarów wiele mówi – film został bowiem nominowany za zdjęcia, scenografię, kostiumy i charakteryzację. I ma spore szanse na zwycięstwo przynajmniej w części tych kategorii, jako że zdobył już wiele prestiżowych wyróżnień obejmujących właśnie warstwę estetyczną, w tym nagrody Amerykańskiej Gildii Kostiumografów oraz Amerykańskiej Gildii Scenografów.

"Nosferatu" może też się pochwalić dużym uznaniem krytyków, co wśród remaków nie jest regułą. Na portalu RottenTomatoes film uzyskał 84 proc. pozytywnych recenzji, a wśród polskich recenzentów na Filmwebie – średnią 7.2.

Wielki sukces kasowy

Ale "Nosferatu" to nie tylko sukces artystyczny. Horror przy 50-milionowym budżecie zarobił ponad 181 milionów dolarów w kinach na całym świecie. To największy sukces kasowy w karierze reżysera Roberta Eggersa.