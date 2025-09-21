Thriller "Pokuszenie" ominął kina, ale można go już wypożyczyć w takich serwisach jak Prime Video (najtaniej – 14,99 zł), TVP VOD (17 zł), Cineman (17,90 zł), Premiery CANAL+ i Rakuten TV (po 17,99 zł), Player (18 zł) oraz Polsat Box Go (20 zł).

Kto stoi za filmem?

Film "Pokuszenie" wyreżyserował według własnego scenariusza i pomysłu aktorki Charlotte Kirk wyspecjalizowany w dreszczowcach Neil Marshall ("Hellboy", "Zejście", "Klątwa młodości", seriale "Hannibal", "Gra o tron" i "Westworld").

Kto występuje w filmie?

Główne role w filmie grają Anna-Maria Sieklucka (seria "365 dni") oraz wspomniana Charlotte Kirk ("Ocean's 8", "Non-Stop", "Pierwszy strzał"), a partneruje im Zach McGowan ("Specjalista od niczego", seriale "Piraci", "The 100", "Shameless - Niepokorni").

Dla Siekluckiej to pierwsza rola w międzynarodowej produkcji, a zagraniczne media już zwracają uwagę na intensywną ekranową obecność polskiej aktorki. Choć same recenzje filmu są ostre i pełne kontrowersji, nazwisko Polki błyszczy wśród obsady.

O czym jest film?

"Pokuszenie" to thriller kryminalny o obsesji, która prowadzi do zbrodni. O namiętności i pragnieniu, które pozbawiają hamulców. To – jak przekonuje dystrybutor – "niezwykle intensywny, sensualny i prowokacyjny film, który nie pozostawia obojętnym".

W "Pokuszeniu" Anna-Maria Sieklucka wciela się w Evie, tajemniczą kobietę z przeszłością, która wikła się w niebezpieczną relację z bezwzględną złodziejką (Charlotte Kirk). Ich spotkanie na Malcie przeradza się w spiralę namiętności i krwawych zbrodni.