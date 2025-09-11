Na platformie Disney+ są już dostępne trzy pierwsze odcinki piątego sezonu serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", a kolejne odcinki będą pojawiać się co wtorek.

Co się wydarzy w piątym sezonie?

W piątym sezonie "Zbrodni po sąsiedzku" detektywi-podcasterzy zamierzają wyjaśnić tajemniczą śmierć ukochanego portiera Lestera, który zginął w podejrzanych okolicznościach pod koniec czwartego sezonu. Charles, Oliver i Mabel nie wierzą, że był to zwykły wypadek. Śledztwo prowadzi ich w mroczne zakątki Nowego Jorku, a nawet dalej. Trafiają na niebezpieczną sieć powiązań łączącą wpływowych miliarderów, starą mafię i tajemniczych mieszkańców Arconii. Przy okazji odkrywają, jak bardzo zmienia się miasto. Nowy Jork, który znali, odchodzi w przeszłość. Zastępuje go nowe bezwzględne i pełne napięcia miasto. Dawna mafia walczy o przetrwanie, a na scenę wchodzą nowi, jeszcze groźniejsi gracze.

Kto występuje w piątym sezonie?

W piątym sezonie na ekranie ponownie pojawiają się Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Richard Kind i Nathan Lane.

Do obsady dołączyli m.in. Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest oraz Jermaine Fowler.

Kto stoi za serialem?

Twórcami i scenarzystami serialu są Steve Martin i John Hoffman. Producentami wykonawczymi "Zbrodni po sąsiedzku" są Steve Martin, John Hoffman, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal. Za produkcję odpowiada 20th Television – część Disney Television Studios.