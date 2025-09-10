Serial "Ta dziewczyna" ("The Girlfriend") można od dziś, 10 września, oglądać na platformie Prime Video.

Kto stoi za serialem?

Twórczyniami serialu "Ta dziewczyna" na podstawie bestsellerowej powieści Michelle Frances, są Gabbie Asher ("Tatuażysta z Auschwitz", "Angielska gra", "Z pamiętnika położnej") i Naomi Sheldon. Po trzy odcinki wyreżyserowały specjalista od telewizyjnych thrillerów Andrea Harkin ("Czas", "Wyznania Frannie Langton", "Proces Christine Keeler") oraz aktorka Robin Wright, która stawała już za kamerą seriali ("Ozark", "House of Cards", "Tell Me Lies").

Reklama

Kto występuje w serialu?

Robin Wright ("Forrest Gump", "Niezniszczalny", "Narzeczona dla księcia") występuje także w głównej roli, a na pierwszym planie towarzyszą jej Olivia Cooke ("Player One", "Sound of Metal", "Earl i ja, i umierająca dziewczyna") oraz Laurie Davidson ("Władcy przestworzy", "Mary & George", "Sandman").

O czym jest serial?

Reklama

"Ta dziewczyna" opowiada historię Laury (Robin Wright) – kobiety, która zdaje się mieć wszystko: błyskotliwą karierę, kochającego męża i ukochanego syna, Daniela (Laurie Davidson). Jej idealne życie zaczyna się rozpadać, gdy Daniel przyprowadza do domu Cherry (Olivia Cooke) – dziewczynę, która zmienia wszystko. Po napiętym pierwszym spotkaniu Laura nabiera przekonania, że Cherry coś ukrywa. Czy jest wyrachowaną karierowiczką, czy może to Laura popada w paranoję? Prawda zależy od punktu widzenia.

Pierwsze recenzje "Tej dziewczyny" są entuzjastyczne. Na portalu Rotten Tomatoeswynosi serial ocenia pozytywnie 89 proc. krytyków.